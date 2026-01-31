CANLI YAYIN
Fatih Ürek'in son programdaki sözleri gündem oldu! En içten itiraf...

15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan ünlü ismin ölmeden önce katıldığı programdaki son sözleri yeniden gündeme geldi. Ürek, hayatı hakkında itiraf niteliğinde açıklamalar yapmıştı.

15 Ekim 2025 tarihinde evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ürek'e kalp krizi teşhisi konulmuş, acilen yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık üç buçuk aydır yaşam mücadelesi veren sanatçıdan acı haber 30 Ocak akşamı geldi. Ürek'in vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Acı haberin ardından çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşarak duydukları üzüntüyü dile getirdi.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Menajeri, Ürek'in cenaze töreni programını açıkladı. Fatih Ürek'in cenazesinin 1 Şubat Pazar günü, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Ölümüyle sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan ünlü sanatçının, ölmeden önce katıldığı bir programdaki konuşması sosyal medyada hızla yayıldı.

''BEN ÇOK YALNIZ BİR ADAMIM''

Ürek, konuk olduğu yayında; ''Her şeyden çok sıkıldım. İnanın sıkıldım, çok sıkıldım. Trafikten sıkıldım, insanlardan sıkıldım. İnsanlar kötüler. Kimseyi görmek istemiyorum, kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben diyorum şimdi çok mutluyum. Hepsi sahte geliyor bana gerçekten kusura bakmayın. Ben bir şey itiraf edebilir miyim? Gerçekten eğer ben sahneye devam edemezsem, bir şekilde bu hayatta olamazsam herhalde derim ömrümün son tükenişleri olur. Biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor. Dışarıdaki gibi değilim. Süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile oturuyorum. Ben çok yalnız bir adamım'' ifadelerini kullanmıştı.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, Erzurum'da fabrika işçisi Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ürek'in ailesi Fatih Ürek henüz 1 yaşındayken Bursa'ya göç etti. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalışan Ürek, Mahir Canova'dan ders aldı. Çeşitli sebeplerden dolayı tiyatroyu bırakmak zorunda kalan Fatih Ürek, bir süre mobilyacıda çalıştı.

Fatih Ürek'in hayatı ses sanatçısı olmaya karar vermesiyle değişti. Taylan Gazinosu'nda sahneye çıkan Ürek, ardından İstanbul'a taşındı.

Fatih Ürek, ilk albümü 'Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınladı. 2008 yılında çıkardığı albümde yer alan 'Hadi Hadi' ve 'Sus' şarkıları müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.

2011 yılında reklam filmleri yayınlanan Ürek, 2018-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu yaptı. 2019-2020 yılları arasında 'Kuaförüm Sensin' adlı yarışmada jürilik yapan sanatçı, son olarak 'Gelin Görümce' adlı yarışma programını sundu.

