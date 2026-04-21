Fatih Ürek'in mirası bölüşüldü! Bodrum'daki malikaneye ne oldu?

2026 yılının ocak ayında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in mal varlığı, geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Sanatçının Bodrum'daki 170 milyon TL'lik malikanesinden İstanbul'daki çok sayıda gayrimenkulüne kadar uzanan mirasına dair hukuki süreç tamamlandı.

Sahnelerin sevilen ismi Fatih Ürek'in vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcının geride bıraktığı devasa servetin akıbeti belli oldu.

Geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve müdahale sırasında kalbi tam 20 dakika duran Fatih Ürek, aylarca süren yoğun bakım mücadelesini 30 Ocak'ta kaybetmişti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen 59 yaşındaki sanatçının ardından, gözler bıraktığı maddi birikime çevrildi.

MİRAS KARDEŞLER ARASINDA PAYLAŞILDI Vefatının ardından kamuoyunda merak konusu olan mal varlığı hakkında ilk resmi detaylar paylaşıldı. Gazeteci Seyhan Erdağ'ın bir televizyon programında aktardığı bilgilere göre; Ürek'in mirası, hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR İşte ünlü sanatçıcının geride bıraktığı mal varlığı... Bodrum Yokuşbaşı'nda yaklaşık 170 milyon TL değerinde görkemli bir malikane, Ataşehir'de 5 adet daire, Bankada yüklü miktarda nakit varlık, Yaklaşık 6 milyon TL değerinde lüks araç, Kıymetli pırlanta ve mücevher koleksiyonu.

BÜROKRATİK İŞLEMLER UZUN SÜRÜYOR Öte yandan Ürek'in Ataşehir ve Bodrum'daki taşınmazları ile aracının satışına ilişkin henüz net bir adım atılmadığı, bürokratik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

HAYALİ OKUL YAPTIRMAKTI Bunun üzerine akıllara Fatih Ürek'in hayattayken kurduğu o büyük hayali geldi. Her fırsatta "En büyük arzum adıma bir okul yaptırmak" diyen sanatçının, eğitime katkı sağlamak adına bir vakıf kurma vasiyetinin mirasçılar tarafından yerine getirilip getirilmeyeceği ise merakla bekleniyor.