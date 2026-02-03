Fatih Ürek'in ablaları hakkında şok iddia: "Hastanedeyken evini talan etmişler"

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 12:41 Son Güncelleme: 03 Şubat 2026 13:21

30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek, sanat dünyasını derin bir yasa boğdu. Ürek'in vefatının ardından sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek'in ablalarıyla ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Namlı'nın iddiasına göre; Fatih Ürek'in yaşam mücadelesi verdiği dönemde, sanatçının ablaları eve girerek kişisel eşyaları topladı, bazı değerli eşyaları ise satışa çıkardı.

107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 59 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Ürek, pazar günü son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından bu kez Ürek'in ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunun gündemine oturdu.

TV programı Gel Konuşalım'ın sunucusu Nur Tuğba Namlı, Fatih Ürek'in ablalarına yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu. Namlı, sanatçının hastanede yaşam mücadelesi verdiği süreçte evlerine girildiğini ve eşyalarının alındığını iddia etti.

"EVLERİNİ TALAN ETMİŞLER" Namlı açıklamasında,

"Adam yaşam savaşı veriyor. İstanbul'daki, Bodrum'daki evini talan etmişler. Çok net bir isimden duymasam asla söylemem" ifadelerini kullandı. Ürek'in sürekli taktığı bilekliklerin başkalarının kolunda görüldüğünü öne süren Namlı, sanatçıya ait kürklerin ise İzmir'e götürüldüğünü iddia etti.

"KÜRKLERİN HEPSİ İZMİR'E GİTTİ" İddialarını daha da ileri taşıyan Namlı, kürklerin İzmir'deki bir kürk evine götürüldüğünü belirterek,

"Kürklerin hepsi İzmir'e gitmiş. Gerekirse kürk evinin ismini de veririm" dedi. Namlı, İstanbul ve Bodrum'daki evlere Fatih Ürek henüz hayattayken girildiğini ve eşyaların alındığını öne sürerek bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.