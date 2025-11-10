Viral Galeri Viral Liste Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak

Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak

Yeni haftaya girilirken döviz ve emtia piyasalarında dengeli ama temkinli bir hava hakim. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde altın fiyatlarındaki son hareketliliğe dikkat çekti. Memiş'e göre iki haftalık düşüş sürecinin ardından altın yeniden toparlanma eğilimine girdi ancak yatırımcıların aceleci davranmaması gerekiyor.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 12:29
Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak

Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz kurları yatay pozitif bir seyir izliyor. Dolar/TL 42,22 seviyelerinde seyrederken, Euro/TL 48,87 bandında işlem görüyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,15 seviyesinde. Borsa İstanbul 100 Endeksi de haftaya 10.928 puan seviyesinden yatay pozitif başladı. Piyasaların odağında ise her zamanki gibi altın var.

GRAM ALTIN YENİDEN 6 BİN TL SEVİYESİNİ GÖRÜR MÜ?
Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak

ONS ALTIN 4.000 DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNUYOR

Memiş, ons altının geçtiğimiz haftayı 4.000 dolar seviyesinde tamamladığını ve yeni haftada 4.080 dolara yükseldiğini belirtti. Uzman isim, "Bu hafta 4.150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Ancak burası önemli bir direnç noktası. Bu seviyeden sonra yeniden geri çekilmeler yaşanabilir," dedi.

Kapalıçarşı'da gram altının da benzer şekilde 5.650 liradan 5.737 liraya yükseldiğini söyleyen Memiş, kısa vadede dalgalı bir seyir beklentisini paylaştı.

Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak

"ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN DEĞİL"

İslam Memiş, altın yatırımcılarına "bekle-gör" tavsiyesinde bulundu:

"Ons altının 4.000 doların altında bir seviyeye sarkması alım için daha uygun olur. Şu anda alım yapmak riskli. Kasım ayı genelinde dinlenme süreci devam edecek."

Ayrıca Perşembe ve Cuma günü açıklanması beklenen ABD enflasyon verilerinin piyasalar açısından belirleyici olacağını hatırlattı. Ancak ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle veri akışında aksamalar yaşanabileceğini de vurguladı.

Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak

UZUN VADEDE YÖN YUKARI

Kısa vadeli düzeltme hareketlerine rağmen, Memiş altın için uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi:

"2026 yılına kadar gram altında 8.000 lira, ons altında ise 4.800-4.880 dolar seviyeleri güçlü direnç noktaları olarak öne çıkıyor."

Memiş'e göre nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların altınlarını bozmadan beklemeleri, uzun vadede kazançlarını artırabilir.

Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak

ALTIN 25 YILDA %9.000 GETİRİ SAĞLADI

İslam Memiş, altının Türkiye'de geleneksel bir yatırım aracı olmayı sürdürdüğünü hatırlatarak, "Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,5, yıllık bazda ise yaklaşık yüzde 88 getiri sağladı. Son 25 yılda ise altının toplam getirisi yüzde 9.000'i aştı," ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA