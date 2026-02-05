Evrenin kökenine ışık tutan deney! Milyarlarca yıllık sürece dair keşif açıklandı

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 20:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sidney Üniversitesi'nde 10 bin voltluk elektrikle laboratuvarda üretilen "yıldız tozu", Antarktika'da mikrometeorit arama dönemini geride bırakabilir. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot içeren bu parçacıklar, yaşamın kökenine dair soruları artık Dünya'dan yanıtlamayı mümkün kılıyor.

Yaşamın nasıl başladığını anlamak için bilim insanları yıllardır uzayın derinliklerinden gelen kozmik tozların izini sürüyor. Ancak artık bu tozları bulmak için Antarktika buzullarında arama yapmaya ya da uzay araçlarının getireceği örnekleri beklemeye gerek kalmayabilir. Sidney Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir yöntem, yıldız tozunu laboratuvar ortamında üretmeyi başardı.

✨Bir Toz Tanesi Neden Bu Kadar Önemli? Kozmik toz, uzayda dolaşan mikroskobik katı parçacıklardan oluşur. Küçüktür ama etkisi büyüktür. Çünkü: ◾Yeni yıldızların oluşumunda rol oynar. ◾Gezegenlerin ham maddesini oluşturur. ◾Organik bileşikleri taşır. ◾Yaşamın temel elementlerini bir araya getirir.

Bilim insanlarına göre Dünya henüz yokken şu dört temel element uzaydaki toz bulutlarında buluştu: Karbon (C) Hidrojen (H) Oksijen (O) Azot (N)

❄️ Yıllarca Buzullarda Aranan Cevap Bu parçacıkları incelemek bugüne kadar zordu. Araştırmacılar stratosfer uçuşları yaptı, uzay araçlarının sınırlı verilerine başvurdu ve Antarktika'da mikrometeorit aradı. Ancak bu yöntemler pahalıydı, örnekler azdı ve analizler uzun sürüyordu. Bu yüzden uzay koşullarını Dünya'da yeniden oluşturmanın yolları arandı.