Evinizin rengi ruh halinizi belirliyor! Mavi stresi bitiyor, sarı neşe veriyor

Ev dekorasyonunda verilen en kritik kararlardan biri olan duvar rengi, çoğu zaman estetik kaygılarla belirleniyor. Ancak bilimsel araştırmalar, bu tercihin zihinsel süreçlerden ruh sağlığına kadar uzanan etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Edge Hill Üniversitesi Psikoloji Profesörü Geoff Beattie, renk seçiminin temelde psikolojik bir süreç olduğunu vurguluyor. Beattie'ye göre çevremizi saran tonlar, farkında olmadan duygusal tepkilerimizi ve davranış biçimlerimizi yönlendiriyor.

Yaratıcılık ve Odak Arasında İnce Bir Çizgi

Uzmanlara göre her renk her oda için uygun değil. Araştırmalar, bazı tonların zihinsel süreçler üzerinde belirgin etkiler yarattığını ortaya koyuyor:

Soluk yeşil tonları , yaratıcılığı ve problem çözme becerisini destekliyor.

, yaratıcılığı ve problem çözme becerisini destekliyor. Mavi renkler , sakinleştirici etkisiyle zihinsel yorgunluğu azaltıyor.

, sakinleştirici etkisiyle zihinsel yorgunluğu azaltıyor. Kırmızı, özellikle çalışma alanlarında dikkati dağıtabiliyor.

Bu nedenle çalışma odalarında daha yumuşak ve doğal tonlar öneriliyor.