Estetikle 10 yaş gençleşen Ebru Gündeş'ten olay kareler!

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 08:25 Son Güncelleme: 23 Nisan 2026 08:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı konserde estetik operasyon geçirdiğini açık yüreklilikle itiraf eden ve hayranlarına "Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye soran Ebru Gündeş, değişimiyle sosyal medyayı salladı.

Türk müziğinin zirvedeki ismi Ebru Gündeş, sadece sesiyle değil, son dönemdeki değişimiyle de magazin gündeminden düşmüyor. Yıllardır sahne performansları ve özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı, önceki akşam verdiği konserde hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu.

"10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?" Konseri izlemeye gelenler arasında usta isimler Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ da vardı. Sahne arasından dinleyicilerine seslenen Gündeş, yüzündeki değişimi soranlara beklenen yanıtı verdi: "Beni bugün beğendiniz mi? Yüzümde farklılık gördünüz mü? Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"

En önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'ın "20 yaş genç duruyorsun" iltifatı üzerine kahkahalar havada uçuştu. YILMAZ ERDOĞAN'A 'ORGANİZE İŞLER' GÖNDERMESİ Aldığı iltifat sonrası keyfi yerine gelen Ebru Gündeş, Yılmaz Erdoğan'a takılarak yeni bir proje teklifi beklediğini dile getirdi. Gündeş, "20 mi? O zaman 'Organize İşler' için bir teklif bekliyorum artık. Kıvanç'la (Tatlıtuğ) karşılıklı bir rol yakışır. Şimdi güzelleştim" diyerek espriyi patlattı.

Dinleyicilerden gelen "Baskı yapın, Yılmaz Erdoğan beni oynatsın" çağrısı ise salonda büyük alkış topladı.

SOSYAL MEDYADAN İLK KARELER GELDİ! Sahnede yaptığı bu samimi açıklamaların ardından Ebru Gündeş, bugün kişisel sosyal medya hesabından yeni halini paylaştı.

Operasyon sonrası ilk kez net bir şekilde takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.