Botoks mağduru Ebru Şancı son halini ti'ye aldı!

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile sade bir törenle evlenen Şancı, mutlu evliliğini üç çocukla taçlandırdı. Çiftin Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ile Kürşad Fırat adında bir oğulları bulunuyor.