Botoks mağduru Ebru Şancı son halini ti'ye aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eski manken ve sunucu Ebru Şancı, İngiltere'de yaptırdığı botoks işlemi sonrası yaşadığı değişimle gündeme geldi. Tek kaşı havada kalan Şancı, yaşadığı durumu "Bir kaşım havada kaldı" sözleriyle ti'ye aldı.

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile sade bir törenle evlenen Şancı, mutlu evliliğini üç çocukla taçlandırdı. Çiftin Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ile Kürşad Fırat adında bir oğulları bulunuyor.

Son olarak İngiltere'de bulunan ünlü isim, araçla seyir halindeyken yaptığı paylaşımda yüzüne yaptırdığı botokstan bahsetti.

"BOTOKSU FAZLA KAÇIRMIŞIM"

Botoksu biraz fazla kaçırdığını dile getiren Ebru Şancı'nın bir kaşının diğerinden daha yukarıda kalması dikkatlerden kaçmadı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Şancı'ya takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

"BUGÜN KENDİME BİR YÜKSELDİM"

Gelen yorumlara esprili bir dille karşılık veren Şancı, "Bugün kendime bir yükseldim, güzel geldim" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımında takipçilerine küçük güzellik tavsiyeleri vermeyi de ihmal etmedi.

Doğallığı ve samimi paylaşımlarıyla beğeni toplayan Ebru Şancı'nın açıklamaları, kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

