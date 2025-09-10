Hem dünyanın en hızlısı hem de "nadide mavi"! Ona dokunan yandı | O hataya düştü hem tepkiye neden oldu hem de cezayı yedi

Limanda gezinen adam denizde basit bir avlanma yaptığını düşündü ancak sonucu pahalıya mal oldu. Duyanların görenlerin tepkisine neden olan olayda avlanan adam bin pişman oldu. Dünyanın en hızlı olma özelliği taşıyan "nadide mavi"yi vuran adama para cezası kesildi. O anlar ise kamerada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA