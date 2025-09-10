Viral Galeri Viral Liste Hem dünyanın en hızlısı hem de "nadide mavi"! Ona dokunan yandı | O hataya düştü hem tepkiye neden oldu hem de cezayı yedi

Hem dünyanın en hızlısı hem de "nadide mavi"! Ona dokunan yandı | O hataya düştü hem tepkiye neden oldu hem de cezayı yedi

Limanda gezinen adam denizde basit bir avlanma yaptığını düşündü ancak sonucu pahalıya mal oldu. Duyanların görenlerin tepkisine neden olan olayda avlanan adam bin pişman oldu. Dünyanın en hızlı olma özelliği taşıyan "nadide mavi"yi vuran adama para cezası kesildi. O anlar ise kamerada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 10.09.2025 20:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:54
Eşsiz maviye dokunan yandı! O hataya düştü hem tepkiye neden oldu hem de cezayı yedi

Tepkilere ve para cezasına neden olan olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Kıyıda bir kişi gördüğü balığı zıpkınla vurdu ama cezadan da kaçamadı.

Eşsiz maviye dokunan yandı! O hataya düştü hem tepkiye neden oldu hem de cezayı yedi

Bodrum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığı, kıyıda bir kişi tarafından zıpkınla vuruldu.

Eşsiz maviye dokunan yandı! O hataya düştü hem tepkiye neden oldu hem de cezayı yedi

Olay, öğle saatlerinde Bodrum Liman bölgesinde meydana geldi. H.A., elindeki zıpkınla nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığını vurdu.

NESLİ TEHLİKEDE OLAN MAVİ YELKEN BALIĞI ZIPKINLA VURULDU!
Eşsiz maviye dokunan yandı! O hataya düştü hem tepkiye neden oldu hem de cezayı yedi

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından balığı avlayan H.A.'ya 12 bin 660 TL para cezası kesildi.

Eşsiz maviye dokunan yandı! O hataya düştü hem tepkiye neden oldu hem de cezayı yedi

Konu ile ilgili Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür." denildi ve şöyle devam edildi:

SON DAKİKA