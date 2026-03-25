Esra Erol’da ilginç tartışma: "Nişantaşı’nda patates kızartması mı yenir?"

atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'a katılan bir adam, Nişantaşı'na götürdüğü eşinin patates kızartması sipariş etmesinden dert yandı. Yusuf Çapar, "Patates kızartması, kanat, tavuk demek; ben bunun üstünü bilmiyorum" diyerek şikâyet edince stüdyoda ilginç anlar yaşandı.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da, bu kez alışılmışın dışında bir "kültür farkı" tartışmasına sahne oldu. Programa katılan Yusuf Çapar'ın, eşi Derya Çapar ile yaşadığı sorunları anlatırken kullandığı "Nişantaşı'nda patates kızartması" örneği, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"EVDE DE PATATES VAR, ORAYA NİYE GİDİYORUZ?" Eşi Derya Hanım'ın kendisine sürekli "yetersizsin" dediğini iddia eden Yusuf Bey, aralarındaki vizyon ve kültür farkından dert yandı. Yaşadıkları bir tartışmayı örnek gösteren Yusuf Bey'in şu sözleri stüdyoda buz kesti: "Nişantaşı'na götürüyorum. Oturuyoruz, 'Ne yiyeceğiz?' diyoruz... Patates kızartması söylüyor. Ya biz oraya patates yemeye mi gidiyoruz? Evde var patates kızartması!" Yusuf Bey, lüks bir semtte daha farklı bir deneyim beklerken eşinin basit bir tercih yapmasını "vizyonsuzluk" olarak nitelendirdi.

"BİR BABALIĞI BECEREMEDİN!" Eşinin eleştirilerine sessiz kalmayan Derya Hanım ise canlı yayında adeta ateş püskürdü. Sürekli aşağılandığını belirten Derya Hanım, tepkisini şu sert sözlerle dile getirdi: "Sen neyi becerebildin bu evlilikte?" "Bir babalığı, bir kocalığı beceremedin..." "Ben çatal bıçak tutamamışım öyle mi? Hakkım sana haram zıkkım olsun!"

ESRA EROL'DAN ESPRİLİ SÖZLER Stüdyodaki gerilim tırmanırken, ünlü sunucu Esra Erol araya girerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Yusuf Bey'in beklentisini tiye alan Erol, "Peki, Nişantaşı'nda ne yemesi lazımdı?" sorusunu yönelterek tartışmaya esprili bir boyut kazandırdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Yusuf Bey'i Haklı Bulanlar:"Özel bir yere gidildiğinde oranın imza yemeği yenir, patates her yerde var." Derya Hanım'a Destek Verenler:"İnsan canı ne çekiyorsa onu yer, mekanın önemi yok. Bu bir aşağılama sebebidir."

Tartışma, basit bir yemek tercihinden çıkıp evlilikteki iletişim sorunları ve karşılıklı saygı üzerine derin bir tartışmaya dönüştü.