Esnemek sadece uykusuzluk demek değil! MR taramaları gerçeği ortaya çıkardı

22 kişi üzerinde yapılan MR taramaları, esnemenin derin nefesten farklı olarak beyin omurilik sıvısını beyinden uzaklaştırdığını ortaya koydu. Aynı anda beyne giden kan akışı da artıyor. Bilim insanları bu etkinin beyni temizleme ya da soğutma işleviyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Yorgunluk, sıkılma ya da uykusuzluk… Esnemeyi genellikle bu durumlarla ilişkilendiririz. Ancak Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, esnemenin beyinde beklenmedik bir değişime yol açtığını gösterdi. Üstelik bu değişim, derin nefes almaktan tamamen farklı bir etki yaratıyor.

🧠 MRI Taramalarında Şaşırtan Fark Araştırmada 22 sağlıklı gönüllünün baş ve boyun bölgesi MR ile incelendi. Katılımcılardan esnemeleri, derin nefes almaları ve normal nefes almaları istendi. Bilim insanları esneme ile derin nefesin benzer sonuçlar vereceğini düşündü; ancak görüntüler bunun doğru olmadığını gösterdi

Derin nefes alırken böyle bir durum görülmezken, esneme sırasında beyin omurilik sıvısının (BOS) beyinden uzaklaştığı tespit edildi. Araştırmacılar bu sonucu gördüklerinde şaşırdıklarını açıkça dile getirdi.

💧 Beyni Koruyan Sıvıda Ters Yönlü Hareket Beyin omurilik sıvısı, merkezi sinir sistemini korur, besin taşır ve atıkları uzaklaştırır. Esneme sırasında bu sıvının yön değiştirmesi dikkat çekti. Herkeste aynı netlikte görülmese de genel eğilim bu yöndeydi. Erkeklerde daha az saptandı; bunun teknik bir etkiden kaynaklanabileceği belirtiliyor.