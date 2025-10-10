Viral Galeri Viral Liste Eski tip ehliyet için son düzlüğe girildi: Süre uzatılmayacak! Ehliyet yenileme son gün ne zaman, gerekli belgeler neler?

Eski tip sürücü belgesi kullanan milyonlar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenilemede sürenin uzatılmayacağını duyurdu. Belirtilen tarihten sonra hem eski ehliyet geçersiz olacak hem de vatandaşlar indirimli yenileme ücretlerinden faydalanamayacak. Peki ehliyet yenileme işlemleri için son gün ne zaman, gecikmenin cezası ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 10.10.2025 14:46
Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren eski tip ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenilemede sürenin bir daha uzatılmayacağını ve bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin kullanılamayacağını açıkladı. Son tarihten sonra yapılacak değişimlerde harç değerli kağıt ve hizmet bedeli için uygulanan indirimlerin geçerli olmayacağını vurguladı.

Bakanlık açıklamasına göre, 2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar, sürenin bitimiyle birlikte yüksek ücretler ve ek maliyetlerle karşılaşacak. Peki ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezalar ne kadar olacak?

Ehliyet Yenileme İçin Son Gün Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi kapsamında, 2016 yılı öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süreyi son kez uzattı. Buna göre, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih 31 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Ekim ayı boyunca yalnızca 43 bin 251 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaş eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, değişim hızının istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, vatandaşları bir kez daha uyardı. Bakanlık bu defa ek bir uzatma yapılmayacağını net bir şekilde bildirdi.

Ehliyet Yenileme Ücreti ve Cezalar Ne Kadar?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler oldukça düşük seviyede. Yenileme işlemi için toplam 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf hizmet bedeli) ödeniyor. Bu işlemi 31 Ekim 2025 sonrasına bırakan sürücüler, çok daha yüksek tutarlarla karşılaşacak.

Belirlenen yeni tarifeye göre, B sınıfı ehliyetler için yenileme maliyeti 7.438,60 TL olacak. Eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara da ciddi yaptırımlar uygulanacak. 2025 yılı itibarıyla bu ihlalin cezası 12.978 TL olarak belirlendi. Cezayı 15 gün içinde ödeyen sürücüler yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Sürücülerin eski tip ehliyetlerini yenileyebilmesi için belirli evrakları eksiksiz şekilde hazırlamaları gerekiyor. Ehliyet yenileme başvurusu sırasında talep edilen belgeler şu şekilde sıralanıyor:

  • T.C. kimlik kartı
  • Mevcut (eski tip) sürücü belgesi
  • Sürücü olur sağlık raporu
  • Biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
  • Adli sicil kaydı belgesi
  • Kan grubu belgesi
  • 15 TL yenileme ücreti ödeme dekontu
