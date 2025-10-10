Eski tip ehliyet için son düzlüğe girildi: Süre uzatılmayacak! Ehliyet yenileme son gün ne zaman, gerekli belgeler neler?
Eski tip sürücü belgesi kullanan milyonlar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenilemede sürenin uzatılmayacağını duyurdu. Belirtilen tarihten sonra hem eski ehliyet geçersiz olacak hem de vatandaşlar indirimli yenileme ücretlerinden faydalanamayacak. Peki ehliyet yenileme işlemleri için son gün ne zaman, gecikmenin cezası ne kadar olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.10.2025 14:46