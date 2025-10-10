Eski tip ehliyet için son düzlüğe girildi: Süre uzatılmayacak! Ehliyet yenileme son gün ne zaman, gerekli belgeler neler?

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren eski tip ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenilemede sürenin bir daha uzatılmayacağını ve bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin kullanılamayacağını açıkladı. Son tarihten sonra yapılacak değişimlerde harç değerli kağıt ve hizmet bedeli için uygulanan indirimlerin geçerli olmayacağını vurguladı.

Bakanlık açıklamasına göre, 2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar, sürenin bitimiyle birlikte yüksek ücretler ve ek maliyetlerle karşılaşacak. Peki ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezalar ne kadar olacak?