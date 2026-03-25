NELER OLMUŞTU? İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan aşağıya düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri ve polisler hemen olay yerine gitti. İlk incelemelere göre kayıtlara "Şüpheli Ölüm" olarak geçen olayla ilgili Erol Köse'nin bazı arkadaşları, Erol Köse'nin bazı psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söyledi.

Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ve kalp hastası olduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde ise arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi.

KENDİ EL YAZISIYLA BİR NOT BIRAKTI İstanbul Emniyeti; yapımcı Erol Köse'nin ölümüyle ilgili incelemeleri sürdürüyor. Erol Köse'nin kendi el yazısıyla bir not bıraktığı, notta "ALS hastalığımdan dolayı dayanamıyorum. Kimse sorumlu değildir. Kedime iyi bakın" yazdığı tespit edildi.

HAKKINI KIZINA DEVRETTİ Şarkıcı Yaşar İpek, "Köse, bir hafta önce MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu) eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş" dedi. İŞTE SON KONUŞMASI Erol Köse'nin bayramın üçüncü günü yapımcı Murat Yıldırım ile bayramlaştığı öğrenildi.

"YALNIZ KALMAYI SEVMİYORUM" Yıldırım, aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı: "Bizi özlediğini söyledi. 'Bayramdan sonra bir araya gelelim mutlaka, biliyorsun yalnız kalmayı sevmiyorum' dedi. KALPLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMIŞ Birkaç ay önce kalple ilgili sıkıntı yaşamıştı. Tansiyonla ilgili de sorunları vardı, onu da anlatmıştı." Öte yandan Köse'nin ölmeden 20 dakika önce yardımcısına, ''Sen evden çık, benim misafirim gelecek'' dediği öğrenildi. Ömer KARAHAN/GÜNAYDIN