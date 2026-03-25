Erol Köse'nin arkadaşından borç ve mafya iddialarına yanıt
Maslak'taki evinin 16'ncı katından düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin ölümünün ardından ortaya atılan mafya" ve "borç" iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, konuyla ilgili GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu.
Yapımcı Erol Köse, Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından zemine düşmüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Köse, dün Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünün ardından sanat camiasından gelen tepkiler sebebiyle, aile üyeleri görevlilerden tabutun etrafına şerit çekilmesini istedi.
Ablası Meral Kekeç, sinir krizi geçirerek fenalaştı. Kızı Dijan Nazlan Köse, ağlayarak "Maalesef hastaydı, diyecek bir şey yok" dedi.
Ölümünden önce vasiyet bırakarak "Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin" diyen Köse'nin, son isteği de yerine getirildi.
Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, ölümüyle ilgili yapılan spekülasyonlara da açıklık getirdi.
"AĞIR KALP İLAÇLARI KULLANIYORDU"
Koç, "En son bayramda görüşmüştük. Evde tek başınaymış. Yardımcısını da uzaklaştırmış. Cinayet demek doğru olmaz. Düşmüş olabilir mi? Korkuluklar var, biraz zor ama ağır kalp ilaçları kullandığını biliyorum. Denge sorunu yaşatabilir mi ilaçlar hekimler bilir. Hayatına son verip vermediğini otopsi raporunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.
"KİMSEYE BORCU YOKTU"
Koç, Köse'nin borcu olduğuna, mafyaya düştüğüne dair iddialarla ilgili şunları söyledi: "Asla kimseye borcu yoktu. Telif gelirleri de iyiydi. Ama sanki ölüme hazırlanıyor gibiymiş. Asistanını işten çıkarıp tazminatını bile ödemiş. Vasiyetini yazmış."