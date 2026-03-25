Erol Köse'nin arkadaşından borç ve mafya iddialarına yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Maslak'taki evinin 16'ncı katından düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin ölümünün ardından ortaya atılan mafya" ve "borç" iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, konuyla ilgili GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu.

Yapımcı Erol Köse, Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından zemine düşmüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Köse, dün Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünün ardından sanat camiasından gelen tepkiler sebebiyle, aile üyeleri görevlilerden tabutun etrafına şerit çekilmesini istedi.

Ablası Meral Kekeç, sinir krizi geçirerek fenalaştı. Kızı Dijan Nazlan Köse, ağlayarak "Maalesef hastaydı, diyecek bir şey yok" dedi.

Ölümünden önce vasiyet bırakarak "Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin" diyen Köse'nin, son isteği de yerine getirildi.

Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, ölümüyle ilgili yapılan spekülasyonlara da açıklık getirdi.

"AĞIR KALP İLAÇLARI KULLANIYORDU"

Koç, "En son bayramda görüşmüştük. Evde tek başınaymış. Yardımcısını da uzaklaştırmış. Cinayet demek doğru olmaz. Düşmüş olabilir mi? Korkuluklar var, biraz zor ama ağır kalp ilaçları kullandığını biliyorum. Denge sorunu yaşatabilir mi ilaçlar hekimler bilir. Hayatına son verip vermediğini otopsi raporunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE BORCU YOKTU"

Koç, Köse'nin borcu olduğuna, mafyaya düştüğüne dair iddialarla ilgili şunları söyledi: "Asla kimseye borcu yoktu. Telif gelirleri de iyiydi. Ama sanki ölüme hazırlanıyor gibiymiş. Asistanını işten çıkarıp tazminatını bile ödemiş. Vasiyetini yazmış."

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan aşağıya düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri ve polisler hemen olay yerine gitti. İlk incelemelere göre kayıtlara "Şüpheli Ölüm" olarak geçen olayla ilgili Erol Köse'nin bazı arkadaşları, Erol Köse'nin bazı psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söyledi.

Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ve kalp hastası olduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.

Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde ise arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi.

KENDİ EL YAZISIYLA BİR NOT BIRAKTI

İstanbul Emniyeti; yapımcı Erol Köse'nin ölümüyle ilgili incelemeleri sürdürüyor. Erol Köse'nin kendi el yazısıyla bir not bıraktığı, notta "ALS hastalığımdan dolayı dayanamıyorum. Kimse sorumlu değildir. Kedime iyi bakın" yazdığı tespit edildi.

HAKKINI KIZINA DEVRETTİ

Şarkıcı Yaşar İpek, "Köse, bir hafta önce MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu) eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş" dedi.

İŞTE SON KONUŞMASI

Erol Köse'nin bayramın üçüncü günü yapımcı Murat Yıldırım ile bayramlaştığı öğrenildi.

"YALNIZ KALMAYI SEVMİYORUM"

Yıldırım, aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı: "Bizi özlediğini söyledi. 'Bayramdan sonra bir araya gelelim mutlaka, biliyorsun yalnız kalmayı sevmiyorum' dedi.

KALPLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMIŞ

Birkaç ay önce kalple ilgili sıkıntı yaşamıştı. Tansiyonla ilgili de sorunları vardı, onu da anlatmıştı." Öte yandan Köse'nin ölmeden 20 dakika önce yardımcısına, ''Sen evden çık, benim misafirim gelecek'' dediği öğrenildi.

Ömer KARAHAN/GÜNAYDIN

