En çok ve en az uyuyan ülkeler açıklandı: Hollanda zirvede, Singapur son sırada

ENTRAIN'in yayımladığı küresel verilere göre, gecelik uyku süresi ülkeden ülkeye değişiyor. Hollanda 8 saat 5 dakika ile en uzun uyuyan ülke olurken, en kısa uyku süreleri Singapur (7 saat 24 dk) ve Japonya'da (7 saat 30 dk) ölçüldü.

Akıllı telefon uygulamalarından elde edilen veriler, uyku sürelerini ülkeler bazında karşılaştırma imkanı sağladı. ENTRAIN mühendislerinin Science Advances'te yayımladığı çalışmada, Hollanda gecelik ortalama uyku süresinde ilk sırada yer aldı. Singapur ve Japonya ise listenin en altında bulunuyor. Bulgular, uyku süresinin özellikle yatış saatleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

EN ÇOK VE EN AZ UYUYAN ÜLKELER ENTRAIN verilerine göre ülkelerin gecelik ortalama uyku süreleri şöyle sıralandı: 🔹Hollanda: 8 saat 5 dakika

🔹Yeni Zelanda: 8 saat 4 dakika

🔹Fransa: 8 saat 3 dakika

🔹Avustralya: 8 saat 1 dakika

🔹Belçika: 8 saat 1 dakika

🔹Kanada: 7 saat 58 dakika

🔹Birleşik Krallık: 7 saat 54 dakika

🔹ABD: 7 saat 52 dakika

🔹Japonya: 7 saat 30 dakika

🔹Singapur: 7 saat 24 dakika

COĞRAFYA VE KÜLTÜR UYKU ALIŞKANLIKLARINI ETKİLİYOR Sleep Advisor'da yer alan makaleye göre; araştırmada, coğrafi olarak birbirine yakın ve benzer kültürlere sahip ülkelerin gece alışkanlıklarının, küresel eğilimlerden bağımsız biçimde birbirine benzediği belirtildi. Bu benzerliklerin çocuklarda da görülebildiği vurgulandı. Sleep Medicine dergisinde yer alan bir çalışmaya göre ise Hong Kong'daki çocuklar, Yeni Zelanda'daki çocuklardan ortalama 3 saat daha geç yatıyor.

ŞEKERLEME KÜLTÜRÜ ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR 🔸 Japonya'da işte veya akşam yemeklerinde uyuyakalmak kültürel olarak kabul görüyor. Bu uygulama "inemuri" olarak adlandırılıyor.

🔸 Norveç'te bazı ebeveynler, temiz havanın çocuk için iyi olduğuna inanarak bebeklerini dışarıda, bebek arabasında uyutuyor.

🔸 Çin'de iş temposuna uyum için iş başında şekerleme teşvik ediliyor.

🔸 Amerikalılar ve Japonlar, Almanya, Meksika veya Birleşik Krallık ile kıyaslandığında daha fazla şekerleme yapma eğiliminde.

🔸 Kanadalıların %65'i hiç öğle uykusu uyumuyor.

💠 Siesta, İspanya'da, Akdeniz'de ve İspanyol etkisinin güçlü olduğu ülkelerde daha yaygın.