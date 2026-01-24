CANLI YAYIN
En çok ve en az uyuyan ülkeler açıklandı: Hollanda zirvede, Singapur son sırada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ENTRAIN'in yayımladığı küresel verilere göre, gecelik uyku süresi ülkeden ülkeye değişiyor. Hollanda 8 saat 5 dakika ile en uzun uyuyan ülke olurken, en kısa uyku süreleri Singapur (7 saat 24 dk) ve Japonya'da (7 saat 30 dk) ölçüldü.

Akıllı telefon uygulamalarından elde edilen veriler, uyku sürelerini ülkeler bazında karşılaştırma imkanı sağladı. ENTRAIN mühendislerinin Science Advances'te yayımladığı çalışmada, Hollanda gecelik ortalama uyku süresinde ilk sırada yer aldı. Singapur ve Japonya ise listenin en altında bulunuyor. Bulgular, uyku süresinin özellikle yatış saatleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

EN ÇOK VE EN AZ UYUYAN ÜLKELER

ENTRAIN verilerine göre ülkelerin gecelik ortalama uyku süreleri şöyle sıralandı:

🔹Hollanda: 8 saat 5 dakika
🔹Yeni Zelanda: 8 saat 4 dakika
🔹Fransa: 8 saat 3 dakika
🔹Avustralya: 8 saat 1 dakika
🔹Belçika: 8 saat 1 dakika
🔹Kanada: 7 saat 58 dakika
🔹Birleşik Krallık: 7 saat 54 dakika
🔹ABD: 7 saat 52 dakika
🔹Japonya: 7 saat 30 dakika
🔹Singapur: 7 saat 24 dakika

COĞRAFYA VE KÜLTÜR UYKU ALIŞKANLIKLARINI ETKİLİYOR

Sleep Advisor'da yer alan makaleye göre; araştırmada, coğrafi olarak birbirine yakın ve benzer kültürlere sahip ülkelerin gece alışkanlıklarının, küresel eğilimlerden bağımsız biçimde birbirine benzediği belirtildi. Bu benzerliklerin çocuklarda da görülebildiği vurgulandı. Sleep Medicine dergisinde yer alan bir çalışmaya göre ise Hong Kong'daki çocuklar, Yeni Zelanda'daki çocuklardan ortalama 3 saat daha geç yatıyor.

ŞEKERLEME KÜLTÜRÜ ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

🔸 Japonya'da işte veya akşam yemeklerinde uyuyakalmak kültürel olarak kabul görüyor. Bu uygulama "inemuri" olarak adlandırılıyor.
🔸 Norveç'te bazı ebeveynler, temiz havanın çocuk için iyi olduğuna inanarak bebeklerini dışarıda, bebek arabasında uyutuyor.
🔸 Çin'de iş temposuna uyum için iş başında şekerleme teşvik ediliyor.
🔸 Amerikalılar ve Japonlar, Almanya, Meksika veya Birleşik Krallık ile kıyaslandığında daha fazla şekerleme yapma eğiliminde.
🔸 Kanadalıların %65'i hiç öğle uykusu uyumuyor.
💠 Siesta, İspanya'da, Akdeniz'de ve İspanyol etkisinin güçlü olduğu ülkelerde daha yaygın.

TEKNOLOJİ KULLANIMI UYKU SÜRESİNİ KISALTIYOR

ABD'lilerin %73'ü, Meksikalıların %80'i yatmadan bir saat önce televizyon izliyor. ABD'de çocuk ve gençlerin %62'si cep telefonunu yatağa götürüyor, %37'si ışıklar kapandıktan sonra mesajlaşıyor. Japonya'da ise insanların %65'inin yatağının yanında tablet bulunuyor.

2013'te yapılan kapsamlı bir araştırmada, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Meksika, Japonya ve Kanada örnekleminde insanların en az üçte ikisinin yatmadan hemen önce düzenli biçimde teknoloji kullandığı ve bunun uyku sürelerini azalttığı aktarıldı.

YATIŞ SAATİ BELİRLEYİCİ

ENTRAIN çalışmasının öne çıkan bulgularından biri, gecelik uyku süresinin sabah uyanma saatleriyle çok az ilişkili olması. Dinlenme süresi, daha çok yatış saatleri ile bağlantılı; kişi gece ne kadar geç yatarsa, o kadar az uyku alma olasılığı artıyor.

Araştırmanın baş sorumlusu Daniel Forger, BBC'ye yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Toplum bizi geç saatlere kadar ayakta kalmaya zorluyor, vücut saatlerimiz bizi daha erken kalkmaya zorluyor ve bu da uyku miktarımızın azalmasına yol açıyor; küresel uyku krizinde olanların bu olduğunu düşünüyoruz."

UYKU İLACI TALEBİ VE UYKU APNESİ TAHMİNİ

Forger'a göre; dünya genelinde hastaların %20'si doktorlardan uyku ilacı talep ediyor. Başka bir çalışmada ise uyku apnesi yaşayan kişi sayısının, önceki tahminlerin 10 katına çıkarak 1 milyara ulaştığı öngörülüyor.

