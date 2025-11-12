Emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor? Emlak vergileri düşecek mi, ödemeler ne zaman?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündeme gelen emlak vergisi artışlarıyla ilgili kamuoyunda yükselen tepkilere dikkat çekti. Yapılan açıklamaların ardından gözler, Meclis'e sunulacak çözüm önerisine çevrildi. Vatandaşlar emlak verilerin düşüp düşmeyeceğini merak ediliyor. Peki emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor, emlak vergisi ödemeleri ne zaman yapılır? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:29