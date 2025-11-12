Emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor? Emlak vergileri düşecek mi, ödemeler ne zaman?

"VATANDAŞIMIZIN OMZUNA HAKSIZ YÜK BİNDİRİYOR"

Emlak vergilerinde yaşanan olağanüstü artışlar gündemin ilk sırasına yerleşti. Başkan Erdoğan konu ile ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizin de bildiğiniz gibi, emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde %2.500, %5.000, hatta bazı bölgelerde %18.700'lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor."