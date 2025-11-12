Viral Galeri Viral Liste Emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor? Emlak vergileri düşecek mi, ödemeler ne zaman?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündeme gelen emlak vergisi artışlarıyla ilgili kamuoyunda yükselen tepkilere dikkat çekti. Yapılan açıklamaların ardından gözler, Meclis'e sunulacak çözüm önerisine çevrildi. Vatandaşlar emlak verilerin düşüp düşmeyeceğini merak ediliyor. Peki emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor, emlak vergisi ödemeleri ne zaman yapılır? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:29
Son günlerde emlak vergilerindeki yüksek artış oranları, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle bazı büyükşehirlerde metrekare birim değerlerindeki fahiş artışlar, vatandaşların tepkisini çekti. Başkan Erdoğan, katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda emlak vergilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞIMIZIN OMZUNA HAKSIZ YÜK BİNDİRİYOR"

Emlak vergilerinde yaşanan olağanüstü artışlar gündemin ilk sırasına yerleşti. Başkan Erdoğan konu ile ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizin de bildiğiniz gibi, emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde %2.500, %5.000, hatta bazı bölgelerde %18.700'lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor."

HÜKÜMETTEN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026'da emlak vergilerinde beklenen yüksek artışları önlemek amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını duyurdu. Konunun son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kapsamlı biçimde ele alındığı belirtildi.

Başkan Erdoğan yeni düzenlemenin sinyalini vererek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi; haklı talepleri karşılayacak, ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular."

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN GELECEK?

Başkan Erdoğan, emlak vergilerindeki yüksek artışlarla ilgili hazırlanan yeni düzenlemenin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

