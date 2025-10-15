Viral Galeri Viral Liste Emlak Konut Yeni Yuvam başvuru şartları: Kimler yararlanabilir? Kredi Notu, gelir belgesi gerekli mi? Geçerli projeler tam liste

Emlak Katılım güvencesiyle, Emlak Konut iş birliği içinde hayata geçirilen Yeni Yuvam Modeli, konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve çekilişsiz olarak sunulan bu model 60 aya kadar vade avantajıyla dikkat çekiyor. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken Yeni Yuvam projesi, kısa sürede konut piyasasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki Emlak Konut Yeni Yuvam başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 08:18
Emlak Konut, ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yepyeni bir finansman modeliyle dikkat çekiyor. Emlak Katılım güvencesiyle hayata geçirilen "Yeni Yuvam Modeli", faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız yapısıyla vatandaşlara 60 aya kadar vade avantajı sağlıyor. Türkiye genelinde yoğun ilgi gören sistem, konut piyasasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

"Yeni Yuvam Modeli"ne katılım oldukça kolay. Sisteme, 18 yaşını doldurmuş, kredi notu, gelir belgesi ya da kefil şartı aranmayan herkes başvurabiliyor. Vatandaşların tek yapması gereken, Emlak Konut'a başvurarak projeler arasından dilediği konutu seçmek.

KATILIM BEDELİ VE ÖDEME PLANI

Modelde faiz ya da peşinat şartı bulunmuyor. Ödeme planı tamamen alıcının tercihine göre şekilleniyor.

Konut bedelinin yarısı, 60 aya kadar taksitlerle Emlak Konut'a ödeniyor. Kalan yarısı ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi aracılığıyla, 30 aya kadar eşit taksitlerle karşılanıyor. Böylece vatandaşlar, bütçelerini zorlamadan, faizsiz ve esnek bir ödeme planıyla ev sahibi olabiliyor.

DAHİL OLAN PROJELER

Yeni model, Emlak Konut'un İstanbul, Antalya ve Balıkesir başta olmak üzere birçok şehirdeki 23 prestijli projesinde geçerli.
Bu projeler arasında şunlar yer alıyor:

🏙 İstanbul'daki Yeni Yuvam Projeleri

Proje Adı Teslim Durumu
Yenişehir Evleri Arnavutköy Devam Ediyor
Yeni Fikirtepe Hemen Teslim
Komşu Finans Evleri Hemen Teslim
Göktürk Kemer Evleri Devam Ediyor
Kuzey Adalar Devam Ediyor
Gölyaka İstanbul Devam Ediyor
Hayat Flora Devam Ediyor
Majör Gölyaka Devam Ediyor
Meydan Başakşehir Devam Ediyor
Nezihpark Bahçekent Devam Ediyor
Senfoni Etiler Devam Ediyor
Tual Gölyaka Devam Ediyor
Vadi Panorama Evleri Devam Ediyor
Tual Asya Devam Ediyor
Ataşehir 173 Devam Ediyor
Başakşehir Avrasya Konutları Cadde Devam Ediyor
Batı Yakası Devam Ediyor
🌆 İzmir Projeleri

Proje Adı Teslim Durumu
Evora İzmir Devam Ediyor
Allsancak Devam Ediyor

🌴 Antalya Projeleri

Proje Adı Teslim Durumu
Park Yaşam Antalya Devam Ediyor
Park Yaşam Çınarköy Devam Ediyor
