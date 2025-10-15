Emlak Konut Yeni Yuvam başvuru şartları: Kimler yararlanabilir? Kredi Notu, gelir belgesi gerekli mi? Geçerli projeler tam liste

KATILIM BEDELİ VE ÖDEME PLANI

Modelde faiz ya da peşinat şartı bulunmuyor. Ödeme planı tamamen alıcının tercihine göre şekilleniyor.

Konut bedelinin yarısı, 60 aya kadar taksitlerle Emlak Konut'a ödeniyor. Kalan yarısı ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi aracılığıyla, 30 aya kadar eşit taksitlerle karşılanıyor. Böylece vatandaşlar, bütçelerini zorlamadan, faizsiz ve esnek bir ödeme planıyla ev sahibi olabiliyor.