Emekliye maaş farkları ve enflasyon yolda! 2026 temmuz zammı öncesi ilk sinyal

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zamları yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında artırıldı. Böylece Ocak–Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak maaş artışları da kesinleşmiş oldu.

3 Şubat Salı günü saat 10:00'da açıklanacak ocak ayı enflasyon verisi ise temmuz ayında yapılacak zam için ilk veri olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentiler de zam sürecine dair ilk ipuçlarını ortaya koydu.

OCAK ENFLASYONU TEMMUZ ZAMMINI ETKİLEYECEK

Emekli maaş zamları, tek bir aylık enflasyon verisine göre değil, 6 aylık kümülatif enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle ocak ayında açıklanacak enflasyon oranı, temmuz ayında yapılacak maaş artışı için başlangıç verisi olacak.

Beklenti anketine göre ocak ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 4,21 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranın maaşlara birebir yansıması halinde, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığında yaklaşık 842 TL artış oluşabileceği hesaplanıyor.

Temmuz zammının kesinleşmesi için ise önümüzdeki ocak ayı ile birlikte 5 aylık enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor.