Emekliye maaş farkları ve enflasyon yolda! 2026 temmuz zammı öncesi ilk sinyal
Emekli maaş zamları, aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19 olarak uygulanmaya başladı. Ocak–Temmuz 2026 dönemini kapsayan düzenleme yürürlüğe girerken, bugün açıklanması beklenen ocak ayı enflasyon verisi temmuz zammının ilk göstergesi olacak. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin fark ödemelerinin ise 4 Şubat'ta hesaplara yatırılması bekleniyor.
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zamları yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında artırıldı. Böylece Ocak–Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak maaş artışları da kesinleşmiş oldu.
3 Şubat Salı günü saat 10:00'da açıklanacak ocak ayı enflasyon verisi ise temmuz ayında yapılacak zam için ilk veri olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentiler de zam sürecine dair ilk ipuçlarını ortaya koydu.
OCAK ENFLASYONU TEMMUZ ZAMMINI ETKİLEYECEK
Emekli maaş zamları, tek bir aylık enflasyon verisine göre değil, 6 aylık kümülatif enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle ocak ayında açıklanacak enflasyon oranı, temmuz ayında yapılacak maaş artışı için başlangıç verisi olacak.
Beklenti anketine göre ocak ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 4,21 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranın maaşlara birebir yansıması halinde, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığında yaklaşık 842 TL artış oluşabileceği hesaplanıyor.
Temmuz zammının kesinleşmesi için ise önümüzdeki ocak ayı ile birlikte 5 aylık enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor.
ARALIK ENFLASYONU VE 2026 BEKLENTİLERİ
2025 yılı Aralık ayında TÜFE;
📍Aylık bazda yüzde 0,89
📍Yıllık bazda yüzde 30,89
📍12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,88
olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin beklentilerine göre ocak ayı enflasyon ortalaması yüzde 4,21 olurken, tahminler yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması ise yüzde 23,73 olarak açıklandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan emekliler, 3 bin 119 TL'lik farkı tek seferde hesaplarında görecek.
Fark ödemeleri maaş alınan banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak yatırılacak, ayrıca başvuru yapılması gerekmeyecek.