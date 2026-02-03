CANLI YAYIN
Emekliye maaş farkları ve enflasyon yolda! 2026 temmuz zammı öncesi ilk sinyal

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emekli maaş zamları, aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19 olarak uygulanmaya başladı. Ocak–Temmuz 2026 dönemini kapsayan düzenleme yürürlüğe girerken, bugün açıklanması beklenen ocak ayı enflasyon verisi temmuz zammının ilk göstergesi olacak. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin fark ödemelerinin ise 4 Şubat'ta hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zamları yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında artırıldı. Böylece Ocak–Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak maaş artışları da kesinleşmiş oldu.

3 Şubat Salı günü saat 10:00'da açıklanacak ocak ayı enflasyon verisi ise temmuz ayında yapılacak zam için ilk veri olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentiler de zam sürecine dair ilk ipuçlarını ortaya koydu.

OCAK ENFLASYONU TEMMUZ ZAMMINI ETKİLEYECEK

Emekli maaş zamları, tek bir aylık enflasyon verisine göre değil, 6 aylık kümülatif enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle ocak ayında açıklanacak enflasyon oranı, temmuz ayında yapılacak maaş artışı için başlangıç verisi olacak.

Beklenti anketine göre ocak ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 4,21 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranın maaşlara birebir yansıması halinde, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığında yaklaşık 842 TL artış oluşabileceği hesaplanıyor.

Temmuz zammının kesinleşmesi için ise önümüzdeki ocak ayı ile birlikte 5 aylık enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor.

ARALIK ENFLASYONU VE 2026 BEKLENTİLERİ

2025 yılı Aralık ayında TÜFE;

📍Aylık bazda yüzde 0,89

📍Yıllık bazda yüzde 30,89

📍12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,88

olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentilerine göre ocak ayı enflasyon ortalaması yüzde 4,21 olurken, tahminler yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması ise yüzde 23,73 olarak açıklandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan emekliler, 3 bin 119 TL'lik farkı tek seferde hesaplarında görecek.

Fark ödemeleri maaş alınan banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak yatırılacak, ayrıca başvuru yapılması gerekmeyecek.

11,4 MİLYAR TL FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Fark ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak. Emekliler ve hak sahiplerine toplam yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapılması planlanıyor.

En düşük emekli maaşındaki artıştan yararlanan kişi sayısı yaklaşık 4 milyon 11 bin seviyesinden 4 milyon 917 bine yükseldi. Düzenlemenin yıllık mali etkisinin 110,2 milyar TL olacağı hesaplanıyor.

4 ŞUBAT'TA MAAŞ FARKLARI HESAPLARA YATACAK

Ocak ayında 16 bin 881 TL olarak yatırılan en düşük emekli maaşlarının fark ödemeleri 4 Şubat 2026 tarihinde hesaplara aktarılacak. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında 3 bin 119 TL'lik fark tek seferde ödenecek.

Sonraki aylarda ise taban maaş 20 bin TL olarak ödenmeye devam edecek.

DUL VE YETİM MAAŞLARINDA ARTIŞ

Dul ve yetim maaşları da ocak ve temmuz aylarında aynı oranda artırılıyor.

2026 yılının ilk 6 ayında:

📍SSK ve Bağ-Kur kapsamında yüzde 12,19

📍Emekli Sandığı kapsamında yüzde 18,6

oranında artış uygulanacak.

TABAN MAAŞ DUL VE YETİM AYLIKLARINI DA KAPSIYOR

Taban maaş uygulaması dul ve yetim maaşları için de geçerli olacak. Ödemeler hisse oranına göre hesaplanacak. Belirlenen tutarın altında kalan aylıklar hazine desteğiyle tamamlanacak.

Yeni taban tutarlar:

📍%75: 12.660 TL · 15.000 TL (+2.339 TL)

📍%50: 8.440 TL · 10.000 TL (+1.559 TL)

📍%25: 4.220 TL · 5.000 TL (+779 TL)

Emekli maaş zamlarının kesin seviyesi, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte daha net ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla temmuz ayında uygulanacak yeni artış oranı kesinleşecek.

