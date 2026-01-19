Emekliye 3.119 TL maaş farkı: Kimler alacak, ödeme ne zaman?

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 14:07 Son Güncelleme: 19 Ocak 2026 14:08 ahaber.com.tr - Özel Haber PAYLAŞ ABONE OL YAZI

A Haber ekranlarında canlı yayına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşlarına yapılan zamlar, ödeme tarihleri ve en düşük emekli aylığına ilişkin detayları paylaştı.

Faruk Erdem'in açıklamalarına göre hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme takvimi netleşirken, en düşük emekli maaşı için beklenen yasal sürecin ayrıntıları da ortaya çıktı. Özellikle maaş farklarının ne zaman yatırılacağına ilişkin merak edilen başlıklara açıklık getirilirken, emeklilerin endişe etmesini gerektiren bir durum olmadığı vurgulandı. EMEKLİYE 60 BİN TL PROMOSYON FIRSATI

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEMELER BAŞLADI SSK emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak itibarıyla başladı. Tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler kademeli şekilde sürüyor. Buna göre; Son rakamı 9 olanlar → 17 Ocak 7 olanlar → 18 Ocak 5 olanlar → 19 Ocak 3 olanlar → 20 Ocak 1 olanlar → 21 Ocak 8 olanlar → 22 Ocak 6 olanlar → 23 Ocak 4 olanlar → 24 Ocak 2 olanlar → 25 Ocak 0 olanlar → 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TARİHLER AÇIKLANDI Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 25 Ocak'ta başlıyor. Ödeme takvimi şu şekilde: Son rakamı 9, 7, 5 olanlar → 25 Ocak Son rakamı 3, 1 olanlar → 26 Ocak Son rakamı 8, 6, 4 olanlar → 27 Ocak Son rakamı 2, 0 olanlar → 28 Ocak

YÜZDE 12,19 ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA YATIYOR Bu dönemde emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında artış uygulanıyor. Emekliler, yeni maaş tutarlarını e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ve "Emekli Ödeme Bilgisi" ekranlarından kolayca görüntüleyebiliyor.