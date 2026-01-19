CANLI YAYIN
Emekliye 3.119 TL maaş farkı: Kimler alacak, ödeme ne zaman?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

A Haber ekranlarında canlı yayına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşlarına yapılan zamlar, ödeme tarihleri ve en düşük emekli aylığına ilişkin detayları paylaştı.

Faruk Erdem'in açıklamalarına göre hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme takvimi netleşirken, en düşük emekli maaşı için beklenen yasal sürecin ayrıntıları da ortaya çıktı. Özellikle maaş farklarının ne zaman yatırılacağına ilişkin merak edilen başlıklara açıklık getirilirken, emeklilerin endişe etmesini gerektiren bir durum olmadığı vurgulandı.

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEMELER BAŞLADI

SSK emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak itibarıyla başladı. Tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler kademeli şekilde sürüyor. Buna göre;

Son rakamı 9 olanlar → 17 Ocak

7 olanlar → 18 Ocak

5 olanlar → 19 Ocak

3 olanlar → 20 Ocak

1 olanlar → 21 Ocak

8 olanlar → 22 Ocak

6 olanlar → 23 Ocak

4 olanlar → 24 Ocak

2 olanlar → 25 Ocak

0 olanlar → 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TARİHLER AÇIKLANDI

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 25 Ocak'ta başlıyor. Ödeme takvimi şu şekilde:

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar → 25 Ocak

Son rakamı 3, 1 olanlar → 26 Ocak

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar → 27 Ocak

Son rakamı 2, 0 olanlar → 28 Ocak

YÜZDE 12,19 ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA YATIYOR

Bu dönemde emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında artış uygulanıyor. Emekliler, yeni maaş tutarlarını e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ve "Emekli Ödeme Bilgisi" ekranlarından kolayca görüntüleyebiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK GÜN

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenleme komisyondan geçti ve Genel Kurul gündemine geldi. Düzenlemenin bugün oylanması halinde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu süreç tamamlanana kadar en düşük maaş kapsamında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına 16.881 lira yatırıldı. Henüz 20 bin liraya tamamlanmayan kısım için endişe edilmemesi gerektiği vurgulandı.

TABAN EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ

Yayında paylaşılan bir diğer başlık ise taban emekli aylığı oldu. Buna göre:

🔴Taban emekli aylığı: 16.881 TL

🔴Yeni taban maaş: 20.000 TL

🔴Artış tutarı: +3.119 TL

Bu artışın yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

MAAŞ FARKLARI SONRADAN YATIRILACAK

Yasa yürürlüğe girdikten sonra, en düşük emekli maaşı ile mevcut ödeme arasındaki farklar emeklilerin hesaplarına ayrıca yatırılacak. E-Devlet'te yer alan ödeme bilgilerinde, net maaşın yanı sıra ek ödeme ve varsa Hazine desteği tutarı da açık şekilde görülebiliyor.

