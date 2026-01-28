Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin takvim ve şartlar netleşmeye başladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 28 Ocak Çarşamba günü A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde artış beklentisinin güçlendiğini belirtirken, ikramiyeden kimlerin yararlanabileceğini ve yeni emekliler için kritik başvuru tarihlerini tek tek anlattı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin hem rakam hem de takvim açısından kritik bilgiler paylaştı. Özellikle yeni emekli olacak vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalar, ikramiyeden kimlerin yararlanabileceğini netleştirdi.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ GÜNDEMDE
Faruk Erdem'in açıklamalarına göre emekli bayram ikramiyelerinde bu yıl artış kesinleşmiş durumda. Hâlihazırda Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin, yapılacak yasal düzenleme ile yükseltilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan rakamın 5 bin ila 5 bin 500 lira arasında olduğu ifade ediliyor.
Bu artışın gerçekleşmesi halinde, emekliler yıl içinde iki bayramda toplam 10 bin ila 11 bin lira arasında ikramiye almış olacak. Erdem, olası 5 bin liralık bir rakamın yaklaşık yüzde 25'lik bir artış anlamına geldiğine dikkat çekerek, bunun emekliye yapılan bazı maaş artışlarının da üzerinde bir oran olacağını vurguladı.
YASAL SÜREÇ ŞUBAT AYINDA TAMAMLANMALI
Bayram ikramiyelerindeki artışın yasayla düzenlendiğini hatırlatan Erdem, sürecin zamanlamasına da işaret etti. Buna göre, Şubat ayının sonuna kadar yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Önümüzde Şubat ayı boyunca yaklaşık bir aylık bir süreç bulunduğunu belirten Erdem, bu takvimin emekliler açısından kritik olduğunun altını çizdi.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı'nın 2026 yılında 20 Mart'ta başlayacağını belirten Erdem, ikramiye ödemelerinin bayramdan hemen önce yapılacağını söyledi. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 15-19 Mart 2026 tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.