Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN KRİTİK TARİH: 28 ŞUBAT

Erdem'in açıklamalarında en çok dikkat çeken başlıklardan biri de yeni emeklilerle ilgili oldu. Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin, emeklilik başvuru tarihine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilmek için en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar emeklilik başvurusunun yapılmış olması şart. Bunun nedeni ise emekli maaşının, başvuru yapılan tarihi takip eden ayın başından itibaren hesaplanması. Şubat ayı 28 gün olduğu için, bu tarihten sonra yapılan başvuruların maaşı Mart ayı itibarıyla bağlanacağından Ramazan Bayramı ikramiyesi kapsamına girmiyor.