CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin takvim ve şartlar netleşmeye başladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 28 Ocak Çarşamba günü A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde artış beklentisinin güçlendiğini belirtirken, ikramiyeden kimlerin yararlanabileceğini ve yeni emekliler için kritik başvuru tarihlerini tek tek anlattı.

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin hem rakam hem de takvim açısından kritik bilgiler paylaştı. Özellikle yeni emekli olacak vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalar, ikramiyeden kimlerin yararlanabileceğini netleştirdi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE TARİH VE RAKAM NETLEŞTİ
Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ GÜNDEMDE

Faruk Erdem'in açıklamalarına göre emekli bayram ikramiyelerinde bu yıl artış kesinleşmiş durumda. Hâlihazırda Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin, yapılacak yasal düzenleme ile yükseltilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan rakamın 5 bin ila 5 bin 500 lira arasında olduğu ifade ediliyor.

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

Bu artışın gerçekleşmesi halinde, emekliler yıl içinde iki bayramda toplam 10 bin ila 11 bin lira arasında ikramiye almış olacak. Erdem, olası 5 bin liralık bir rakamın yaklaşık yüzde 25'lik bir artış anlamına geldiğine dikkat çekerek, bunun emekliye yapılan bazı maaş artışlarının da üzerinde bir oran olacağını vurguladı.

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

YASAL SÜREÇ ŞUBAT AYINDA TAMAMLANMALI

Bayram ikramiyelerindeki artışın yasayla düzenlendiğini hatırlatan Erdem, sürecin zamanlamasına da işaret etti. Buna göre, Şubat ayının sonuna kadar yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Önümüzde Şubat ayı boyunca yaklaşık bir aylık bir süreç bulunduğunu belirten Erdem, bu takvimin emekliler açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nın 2026 yılında 20 Mart'ta başlayacağını belirten Erdem, ikramiye ödemelerinin bayramdan hemen önce yapılacağını söyledi. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 15-19 Mart 2026 tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN KRİTİK TARİH: 28 ŞUBAT

Erdem'in açıklamalarında en çok dikkat çeken başlıklardan biri de yeni emeklilerle ilgili oldu. Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin, emeklilik başvuru tarihine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilmek için en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar emeklilik başvurusunun yapılmış olması şart. Bunun nedeni ise emekli maaşının, başvuru yapılan tarihi takip eden ayın başından itibaren hesaplanması. Şubat ayı 28 gün olduğu için, bu tarihten sonra yapılan başvuruların maaşı Mart ayı itibarıyla bağlanacağından Ramazan Bayramı ikramiyesi kapsamına girmiyor.

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN SON TARİH: 30 NİSAN

Kurban Bayramı ikramiyesi için ise daha farklı bir takvim söz konusu. Kurban Bayramı ikramiyelerinin Mayıs ayında ödenmesi bekleniyor. Bu ikramiyeden yararlanmak isteyenlerin, en geç 30 Nisan 2026 tarihine kadar emeklilik başvurusunu yapmaları gerekiyor.

30 Nisan ve öncesinde başvurusunu tamamlayanlar, maaşları henüz ödenmemiş olsa bile emekli statüsü kazanmış sayılacağı için Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacak.

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

KİMLER HANGİ İKRAMİYEYİ ALABİLECEK?

Faruk Erdem, konuyu netleştirmek adına ikramiye hak edişini şu şekilde özetledi:

⏺28 Şubat 2026 ve öncesinde emeklilik başvurusu yapanlar hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

⏺30 Nisan 2026 ve öncesinde emeklilik başvurusu yapanlar ise yalnızca Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

İkramiyelerin, ödeme tarihinde emekli maaşı bağlanmış ya da bağlanma işlemi tamamlanmış kişilere verildiğini belirten Erdem, bu nedenle başvuru tarihlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Emekliye 2'si bir arada ikramiye formülü: Bu tarihleri kaçıranlara ödeme yok

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ VE BAŞVURU ŞARTLARI (2026)

Bayram Türü Bayram Tarihi İkramiye Ödeme Tarihi İkramiyeye Hak Ediş İçin Son Başvuru
Ramazan Bayramı 20 – 22 Mart 2026 15 – 19 Mart 2026 28 Şubat 2026 ve öncesi
Kurban Bayramı 27 – 30 Mayıs 2026 20 – 25 Mayıs 2026 30 Nisan 2026 ve öncesi
Mobil uygulamalarımızı indirin