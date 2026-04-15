Eltiler arasında yeni kriz mi? Arda ve Okan Turan birbirlerini sildi

Bir süredir eşleri Aslıhan Doğan Turan ile Katre Turan arasında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan Turan ailesinde, gerginlik boyutu değişti; "eltilerin savaşı" kardeşlere sıçradı. İddialara göre; geçtiğimiz haftalarda amca olma sevinci yaşayan ve yeğeni için yaptığı milyonluk jestle gündeme gelen Arda Turan, kardeşi Okan Turan ile bağlarını kopardı.

Türk futbolunun popüler figürlerinden Arda Turan ve ailesi, son günlerde magazin dünyasını sarsan bir "soğuk savaş" iddiasıyla gündemde. Bir dönem sahalardaki başarısıyla konuşulan, şimdilerde ise teknik direktörlük kariyerine odaklanan Arda Turan ile kardeşi Okan Turan arasındaki bağların kopma noktasına geldiği ileri sürüldü.

TURAN KARDEŞLER TAKİBİ BIRAKTI Krizin fitilini ateşleyen gelişme, Arda ve Okan Turan kardeşlerin sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkması oldu. Bu hamle, aile içindeki gerginliğin sadece eşler arasında kalmadığını, kardeşlerin de karşı karşıya geldiğini kanıtlar nitelikte yorumlandı.

KRİZİN PERDE ARKASI: "KAMERAMAN MEŞGUL!" İddialara göre, eşler Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan arasındaki huzursuzluk yeni değil. Eltiler arasındaki buzların temeli, geçmişte çekilen bir YouTube videosuna dayanıyor. Videoda fotoğraf çektirmek isteyen Katre Turan'a, Aslıhan Doğan'ın "Kameraman meşgul, çekemez. Katre'nin 'az fotoğrafım çekilecek' diye bir korkusu var" diyerek, çıkışması izleyicilerin dikkatini çekmişti.

Geçtiğimiz yıl Aslıhan Doğan'ın oğlu Hamza için düzenlediği doğum günü partisine Katre Turan'ı davet etmediği, Katre Turan'ın da kendi baby shower partisinde Aslıhan Doğan'a yer vermediği konuşulanlar arasında.

ARDA TURAN'DAN DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE Tüm bu gerginliklerin gölgesinde Turan ailesi, geçtiğimiz günlerde yeni bir üyeye "merhaba" dedi. Okan ve Katre Turan çifti, kızları Ayşe Elisa'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Amca olma heyecanı yaşayan Arda Turan'ın ise yeğeni için oldukça cömert davrandı. Magazin kulislerinde dönen söylentilere göre ünlü isim; Yeğeni adına açılan hesaba 500 gram altın yatırdı. Ayrıca hesabına ek olarak 3 milyon TL nakit aktardığı ileri sürüldü.