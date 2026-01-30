CANLI YAYIN
Elti polemiği sonrası dikkat çekti! Katre Turan’dan Arda Turan’ın 39. yaşına özel paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi

39 yaşına giren Arda Turan'ın doğum gününü, kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan Instagram'da paylaştığı aile karesiyle kutladı. Turan'ın yeğeni Ayşe Elisa'yı kucağına aldığı fotoğraf kısa sürede ilgi gördü.

Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan 39 yaşına girdi. Doğum günü kutlaması bu kez sahalardan değil, aile içinden gelen samimi bir paylaşımla gündeme taşındı.

Aileye Yeni Katılan Minik Elisa

Okan Turan ve Katre Turan çifti, 2022 yılında düzenlenen nikah töreniyle evlenmişti. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

2 Ocak'ta dünyaya gelen kızları Ayşe Elisa, aileye büyük bir mutluluk yaşattı. Arda Turan da ilk kez amca olmanın heyecanını tattı.

39. Yaş Kutlaması Aileden Geldi

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan, bugün 39 yaşına bastı. Hem futbol kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Turan'a doğum günü mesajı aile içinden geldi. Kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Arda Turan'ın yeni yaşını kutladı.

Kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Arda Turan'ın yeni yaşını kutladı. Samimi aile pozu kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçiler, paylaşımın altına çok sayıda yorum bıraktı.

Amcalık Sevinci Gündemden Düşmedi

Arda Turan'ın yeğenine olan düşkünlüğü daha önce de magazin basınında yer bulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan ve Turan'ın yeğeni için "kesenin ağzını açtığı" yönündeki iddialar, son paylaşımın ardından yeniden gündeme taşındı.

