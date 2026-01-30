Elti polemiği sonrası dikkat çekti! Katre Turan’dan Arda Turan’ın 39. yaşına özel paylaşım

39 yaşına giren Arda Turan'ın doğum gününü, kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan Instagram'da paylaştığı aile karesiyle kutladı. Turan'ın yeğeni Ayşe Elisa'yı kucağına aldığı fotoğraf kısa sürede ilgi gördü.

Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan 39 yaşına girdi. Doğum günü kutlaması bu kez sahalardan değil, aile içinden gelen samimi bir paylaşımla gündeme taşındı.

Aileye Yeni Katılan Minik Elisa Okan Turan ve Katre Turan çifti, 2022 yılında düzenlenen nikah töreniyle evlenmişti. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

2 Ocak'ta dünyaya gelen kızları Ayşe Elisa, aileye büyük bir mutluluk yaşattı. Arda Turan da ilk kez amca olmanın heyecanını tattı.

39. Yaş Kutlaması Aileden Geldi Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan, bugün 39 yaşına bastı. Hem futbol kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Turan'a doğum günü mesajı aile içinden geldi. Kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Arda Turan'ın yeni yaşını kutladı.