El Nino tehlikesi büyüyor: 1 derece artış bile öldürebilir

El Nino hava olayı küresel sıcaklıkları "yeni normal" seviyesine taşırken, can kaybı riskini de zirveye çıkarıyor. Uzmanlar Türkiye'de sıcaklıkların 51 dereceyi bulabileceği uyarısında bulunurken, sadece 1 derecelik artışın bile yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi belirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, dünya genelinde sıcaklık artışına ve yağış dengesizliklerine sebep olmaya devam ediyor. Singapur ve Hong Kong'daki üniversitelerin yürüttüğü ve sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışma, El Nino'nun sadece bir hava olayı değil, yaşam beklentisini düşüren bir halk sağlığı krizi olduğunu kanıtladı.

"TÜRKİYE'DE 51 DERECEYİ GÖREBİLİRİZ" Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino'nun aşırı sıcaklıkları tetiklediğini belirterek çarpıcı bir örnek verdi: "Geçtiğimiz sene Türkiye'de 50 derece ölçülmüştü. El Nino olan bir senede bunun 51 derece olması beklenir. Sıcaklığın 1 derece bile yukarı çıkması insanlarda yaşamla ölüm arasında fark oluşturabilir. 13 bin kişinin öldüğü Libya sel felaketi gibi ani ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir."

EKONOMİK KAYIP 4.7 TRİLYON DOLAR Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, El Nino'nun yaşam süresi üzerindeki etkisi devasa ekonomik kayıplara yol açıyor. 1982-1983 El Nino'su: 2,6 trilyon dolar değer kaybı.

2,6 trilyon dolar değer kaybı. 1997-1998 El Nino'su: 4,7 trilyon dolar değer kaybı. Araştırmacılar El Nino'nun ölüm oranlarındaki azalma hızını yavaşlattığını ve özellikle 30 yaş altı nüfusta hava kirliliği ile aşırı sıcaklığa maruz kalma nedeniyle daha belirgin etkiler meydana getirdiğini tespit etti.

GELECEK SENARYOLARI: YAŞAM SÜRESİ KISALIYOR İklim senaryolarına göre, 2020-2099 döneminde El Nino etkisiyle doğumda beklenen kümülatif yaşam süresinde ciddi kayıplar öngörülüyor: En olumlu senaryo: 1 yıl kayıp.

1 yıl kayıp. Orta düzey senaryo: 2,8 yıl kayıp.

2,8 yıl kayıp. En olumsuz senaryo: 3,1 yıl kayıp.

"YENİ NORMAL" ÖLÜMLER OLABİLİR Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tarık Mecit, ısı dalgalarının artık bir "halk sağlığı alarmı" olduğunu vurguladı. Mecit, gece sıcaklıklarının düşmemesinin vücudun toparlanmasını engellediğini belirterek şu uyarıda bulundu: "Gerekli önlemler alınmazsa sıcaklığa bağlı hastalıklar ve ölümler yeni normal olarak değerlendirilecektir. Isı kaynaklı ölümlerin önemli bir kısmı önlenebilir ölümdür. Serinleme altyapısı ve iş güvenliği uygulamaları güçlendirilmelidir."