Egzersizde doğru saat etkisi: Vücut ritmine göre spor daha faydalı

Biyolojik saat ile günlük yaşam programı arasındaki uyumsuzluk "sosyal jetlag" olarak tanımlanıyor. Bu durum, özellikle gece aktif bireylerin sabah sporuna zorlanmasıyla ortaya çıkıyor ve kalp hastalığı riskini artırabiliyor.

Kişisel antrenman uzmanı Hugh Hanley, fiziksel formun korunmasında en kritik unsurun süreklilik olduğunu vurguladı. Hanley, egzersizin günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunu düzenli olarak yapmak, bir veya iki kez yapmaktan daha iyidir." dedi.

EGZERSİZDE TEK TİP SAAT YAKLAŞIMI GEÇERSİZ

Araştırma sonuçları, herkes için geçerli tek bir egzersiz saatinin olmadığını ortaya koyuyor. Kişisel ritme göre planlanan egzersiz programları, standart saatlere göre daha sürdürülebilir ve etkili sonuç veriyor.

Cambridge Üniversitesi'nde vücut ritimleri konusunda uzman olan Dr. Nina Rzechorzek, zamanlamanın dikkate alınması gereken bir faktör olabileceğini, ancak düzenli ve yeterli egzersiz yapmanın en önemli şey olduğunu belirtiyor.