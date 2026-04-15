Egzersizde doğru saat etkisi: Vücut ritmine göre spor daha faydalı

Egzersizden alınan verim sadece yapılan hareketle değil, zamanlamayla da doğrudan ilişkili. Yeni araştırmalar, sporun vücut saatine uygun yapılmasının kalp sağlığı, uyku düzeni ve metabolik denge üzerinde daha güçlü etkiler oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Egzersizi günün doğru saatinde yapmak, sağlık üzerindeki etkisini belirgin şekilde artırıyor. Araştırmaya göre sabah aktif olanların sabah, akşam aktif olanların ise akşam spor yapması; kan basıncı, uyku kalitesi ve kan şekeri üzerinde daha olumlu sonuçlar oluşturuyor. Bu yaklaşım özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için daha yüksek fayda sağlıyor.

VÜCUT SAATİ EGZERSİZ PERFORMANSINI BELİRLİYOR

Open Heart dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; iç biyolojik saat, gün içindeki enerji düzeyini, hormon salınımını ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler. Bu sistem, egzersiz sırasında performansı ve sonrasında elde edilen fizyolojik kazanımları doğrudan etkiler.

Sabah insanlarının sabah, gece aktif bireylerin ise akşam saatlerinde egzersiz yapması; aerobik kapasite, kan basıncı ve metabolik göstergelerde daha güçlü iyileşme sağlıyor. Aynı egzersiz yapılmasına rağmen zamanlama farkı sonuçları belirgin şekilde değiştiriyor.

KALP SAĞLIĞI VE METABOLİK DENGE ÜZERİNDE ETKİ

Araştırmaya 40-50 yaş aralığında 134 kişi dahil edildi. Katılımcıların tamamı yüksek tansiyon veya fazla kilo gibi en az bir kalp hastalığı risk faktörü taşıyordu. Üç ay boyunca haftada 5 gün, günde 40 dakika tempolu yürüyüş yapan grup, sabah ve akşam eğilimlerine göre sınıflandırıldı. Egzersizler koşu bandında ve uzman gözetiminde uygulandı.

Sonuçlara göre düzenli egzersiz yapan katılımcıların tamamında fiziksel gelişim gözlendi. Ancak egzersizi biyolojik ritmine göre yapanlarda kan basıncı daha fazla düştü, kan şekeri dengesi iyileşti ve uyku kalitesi belirgin şekilde arttı.

SOSYAL JETLAG RİSKİ ARTIRIYOR

Biyolojik saat ile günlük yaşam programı arasındaki uyumsuzluk "sosyal jetlag" olarak tanımlanıyor. Bu durum, özellikle gece aktif bireylerin sabah sporuna zorlanmasıyla ortaya çıkıyor ve kalp hastalığı riskini artırabiliyor.

Kişisel antrenman uzmanı Hugh Hanley, fiziksel formun korunmasında en kritik unsurun süreklilik olduğunu vurguladı. Hanley, egzersizin günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunu düzenli olarak yapmak, bir veya iki kez yapmaktan daha iyidir." dedi.

EGZERSİZDE TEK TİP SAAT YAKLAŞIMI GEÇERSİZ

Araştırma sonuçları, herkes için geçerli tek bir egzersiz saatinin olmadığını ortaya koyuyor. Kişisel ritme göre planlanan egzersiz programları, standart saatlere göre daha sürdürülebilir ve etkili sonuç veriyor.

Cambridge Üniversitesi'nde vücut ritimleri konusunda uzman olan Dr. Nina Rzechorzek, zamanlamanın dikkate alınması gereken bir faktör olabileceğini, ancak düzenli ve yeterli egzersiz yapmanın en önemli şey olduğunu belirtiyor.

