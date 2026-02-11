Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları

2023, 2024 ve 2025 insanlık tarihinin en sıcak üç yılı olarak kayda geçti. Sanayi öncesine göre ortalama 1,48 derecelik artış ölçülürken, La Niña'nın serinletici etkisi bile tabloyu değiştirmedi. Okyanus ısınması ve dev yangınlar, iklim krizinde yeni ve sert bir döneme girildiğini gösterdi.

Dünya, iklim krizini artık uzak bir tehdit olarak değil, günlük hayatın içinde yaşıyor. 2026'nın ilk verileri, geride kalan 2025 yılının kayıtların tutulmaya başlandığı dönemden bu yana en sıcak üç yıldan biri olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu tablo, doğal serinleme etkisine rağmen değişmedi.

🔥 Üç Yıl Üst Üste Rekor Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayımladığı kapsamlı veri setlerine göre 2023, 2024 ve 2025 yılları insanlık tarihinin en sıcak üç yılı oldu. Bu üç yılın ortalaması, sanayi öncesi döneme kıyasla 1,48 derecelik bir artışa işaret ediyor.

Bu artış yalnızca bir istatistik değil. Uzmanlara göre küresel ısınma, tahmin edilenden daha hızlı ilerliyor. Mevcut iklim modelleri bile bu ivmeyi öngörmekte zorlanıyor. Isı artışı kalıcı hale geldikçe hava olayları daha öngörülemez oluyor.

🌊 La Niña Yetmedi 2025 yılında etkili olan La Niña koşullarının tropikal bölgelerde kısmi bir serinleme yaratması bekleniyordu. Ancak bu etki, genel sıcaklık artışını dengelemeye yetmedi. Çünkü sera gazı birikimi nedeniyle okyanuslar ısınmaya devam ediyor.