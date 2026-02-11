CANLI YAYIN
Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2023, 2024 ve 2025 insanlık tarihinin en sıcak üç yılı olarak kayda geçti. Sanayi öncesine göre ortalama 1,48 derecelik artış ölçülürken, La Niña'nın serinletici etkisi bile tabloyu değiştirmedi. Okyanus ısınması ve dev yangınlar, iklim krizinde yeni ve sert bir döneme girildiğini gösterdi.

Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları 1

Dünya, iklim krizini artık uzak bir tehdit olarak değil, günlük hayatın içinde yaşıyor. 2026'nın ilk verileri, geride kalan 2025 yılının kayıtların tutulmaya başlandığı dönemden bu yana en sıcak üç yıldan biri olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu tablo, doğal serinleme etkisine rağmen değişmedi.

Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları 2

🔥 Üç Yıl Üst Üste Rekor

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayımladığı kapsamlı veri setlerine göre 2023, 2024 ve 2025 yılları insanlık tarihinin en sıcak üç yılı oldu. Bu üç yılın ortalaması, sanayi öncesi döneme kıyasla 1,48 derecelik bir artışa işaret ediyor.

Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları 3

Bu artış yalnızca bir istatistik değil. Uzmanlara göre küresel ısınma, tahmin edilenden daha hızlı ilerliyor. Mevcut iklim modelleri bile bu ivmeyi öngörmekte zorlanıyor. Isı artışı kalıcı hale geldikçe hava olayları daha öngörülemez oluyor.

Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları 4

🌊 La Niña Yetmedi

2025 yılında etkili olan La Niña koşullarının tropikal bölgelerde kısmi bir serinleme yaratması bekleniyordu. Ancak bu etki, genel sıcaklık artışını dengelemeye yetmedi. Çünkü sera gazı birikimi nedeniyle okyanuslar ısınmaya devam ediyor.

Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları 5

Okyanuslardaki ısı artışı, atmosferi doğrudan etkiliyor. Bu durum fırtınaları, kuraklıkları ve aşırı yağışları daha sert hale getiriyor. Geçtiğimiz yıl görülen ve yerleşim alanlarını da etkileyen dev orman yangınları, bu sürecin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları 6

☁️ Isınmanın Görünmeyen Nedenleri

Küresel ısınmanın temel nedeni fosil yakıt kullanımı. Enerji, ulaşım ve sanayi için yakılan kömür, petrol ve doğalgaz atmosfere yoğun miktarda sera gazı salıyor. Bu gazlar, gezegenin etrafında ısıyı hapseden bir tabaka oluşturuyor.

Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları 7

Ancak 2025'teki rekor sıcaklıkların arkasında başka etkenler de var. Güneş'in en aktif dönemine, yani Güneş maksimumuna ulaşması, atmosfere daha fazla enerji yayılmasına yol açtı. Bu durum iklimi tek başına değiştirmese de, uydu sistemlerinde ve enerji altyapısında aksamalara neden olarak dolaylı etkiler yarattı.

Dünyanın en sıcak üç yılı açıklandı! İşte iklim raporu detayları 8

Bir diğer faktör ise 2022'de meydana gelen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai su altı yanardağı patlaması. Patlama sonrası stratosfere yayılan büyük miktardaki su buharı hâlâ atmosferde bulunuyor.

