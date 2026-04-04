Dünyanın en pahalı ikinci tuvaleti uzaya fırlatıldı: Maliyeti dudak uçuklatıyor!

NASA'nın Ay görevleri için geliştirdiği Artemis II uzay aracındaki tuvalet sistemi hem maliyeti hem de yaşanan teknik sorun nedeniyle gündeme geldi. Yaklaşık 23 milyon dolara mal olan sistem, şimdiye kadar üretilmiş en pahalı uzay tuvaletlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

23 MİLYON DOLARLIK UZAY TUVALETİ

NASA'nın Ay görevleri kapsamında geliştirdiği Artemis II uzay aracında kullanılan tuvalet sistemi, maliyetiyle dikkat çekiyor. Resmi adı Üst Atık Yönetim Sistemi olan teknoloji yaklaşık 23 milyon dolara mal oldu. Bu özelliğiyle sistem, bugüne kadar geliştirilen en pahalı ikinci uzay tuvaleti olarak gösteriliyor.

NASA mühendisleri bu sistemi geliştirmek için yaklaşık altı yıl boyunca çalıştı. Tuvaletin üretiminde ise 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş titanyum parçalar kullanıldı.