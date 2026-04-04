Dünyanın en pahalı ikinci tuvaleti uzaya fırlatıldı: Maliyeti dudak uçuklatıyor!
NASA'nın Artemis II görevi için geliştirilen ve yaklaşık 23 milyon dolara mal olan uzay tuvaleti, kalkıştan kısa süre sonra yaşanan bir arıza nedeniyle gündeme geldi. 3D yazıcıyla üretilen titanyum sistem, modern emme teknolojisiyle tasarlansa da oluşan sorun astronotlar tarafından kısa sürede giderildi.
NASA'nın Ay görevleri için geliştirdiği Artemis II uzay aracındaki tuvalet sistemi hem maliyeti hem de yaşanan teknik sorun nedeniyle gündeme geldi. Yaklaşık 23 milyon dolara mal olan sistem, şimdiye kadar üretilmiş en pahalı uzay tuvaletlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
23 MİLYON DOLARLIK UZAY TUVALETİ
NASA'nın Ay görevleri kapsamında geliştirdiği Artemis II uzay aracında kullanılan tuvalet sistemi, maliyetiyle dikkat çekiyor. Resmi adı Üst Atık Yönetim Sistemi olan teknoloji yaklaşık 23 milyon dolara mal oldu. Bu özelliğiyle sistem, bugüne kadar geliştirilen en pahalı ikinci uzay tuvaleti olarak gösteriliyor.
NASA mühendisleri bu sistemi geliştirmek için yaklaşık altı yıl boyunca çalıştı. Tuvaletin üretiminde ise 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş titanyum parçalar kullanıldı.
İLK MODEL UZAY İSTASYONUNDA TEST EDİLDİ
Sistemin ilk versiyonu 2020 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yerleştirildi. Yaklaşık 11,5 milyon dolara mal olan bu model, yeni nesil uzay tuvaleti teknolojisinin ilk uygulaması oldu. Yeni tasarım, eski uzay araçlarında kullanılan plastik torba sisteminin yerini aldı. Emme teknolojisi sayesinde atıkların daha güvenli ve hijyenik şekilde depolanması sağlandı.
KALKIŞTAN SONRA ARIZA YAŞANDI
Gelişmiş teknolojiye rağmen Artemis II görevinde küçük bir teknik sorun ortaya çıktı. Görevin kalkışından kısa süre sonra tuvaletin idrar hortumunda bir arıza meydana geldi. Ancak gemide bulunan astronotlar sorunu kısa sürede tespit ederek sistemi tekrar çalışır hale getirdi. NASA yetkilileri arızanın görev için ciddi bir risk oluşturmadığını belirtti.
