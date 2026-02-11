CANLI YAYIN
Dünyanın en iyi futbol takımları güncellendi! Türkiye’den iki takım listede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

IFFHS, 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 dönemini kapsayan dünya kulüpler sıralamasını duyurdu. Zirvede Paris Saint-Germain yer aldı. İlk 30'da Türkiye'den sadece bir takım bulunurken listede 2 Türk takım yer aldı. Süper Lig ekiplerinin sıralamadaki yeri de belli oldu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını güncelledi. 1 Şubat 2025 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasındaki performansların baz alındığı listede Avrupa devleri yine üst sıralarda yer aldı. Türkiye adına ise tablo bu kez daha sınırlı.

🏆 Zirvede Paris Saint-Germain

IFFHS'nin açıkladığı güncel listede zirvenin sahibi Paris Saint-Germain oldu. Fransız temsilcisi, ulusal lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla ilk sıraya yerleşti. Listenin ilk 10 sırasında Avrupa'nın önde gelen kulüpleri bulunuyor. Değerlendirme; lig maçları, ulusal kupalar ve uluslararası turnuvalardaki sonuçlara göre yapılıyor.

İlk 30'da Sadece Bir Türk Takımı

Geçtiğimiz ay yayımlanan listede ilk 30 içinde iki Türk takımı yer alıyordu. Şubat güncellemesiyle birlikte bu sayı bire düştü. Böylece Türkiye'den sadece bir kulüp ilk 30'da kendine yer bulabildi.

IFFHS'nin yayımladığı güncel listede Türkiye'den ilk 30'a giren tek takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip dünya sıralamasında 29. basamakta yer aldı.

Galatasaray ise listenin hemen arkasında konumlandı. Sarı-kırmızılılar dünya sıralamasında 31. sırada yer buldu ve ilk 30'un kıyısında kaldı. Bu tablo, iki ezeli rakibin Avrupa ve lig performanslarının sıralamaya doğrudan yansıdığını gösteriyor. Aradaki iki basamaklık fark, uluslararası maç sonuçlarının puanlamadaki etkisini ortaya koyuyor.

2026 En İyi Takımlar Sıralaması

1 - Paris Saint-Germain (Fransa) – 595 puan

2 - Chelsea (İngiltere) – 496 puan

3 - Bayern Münih (Almanya) – 457 puan

4 - Real Madrid (İspanya) – 451 puan

5 - Inter (İtalya) – 439 puan

6 - Barcelona (İspanya) – 438 puan

7 - Flamengo (Brezilya) – 424 puan

8- Arsenal (İngiltere) – 401 puan

9 - Palmeiras (Brezilya) – 387 puan

10 - Borussia Dortmund (Almanya) – 382 puan

29 - Fenerbahçe (Türkiye) – 239 puan

30 - Olympique Lyonnais (Fransa) – 238 puan

31 - Galatasaray (Türkiye) – 236 puan

