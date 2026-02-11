Dünyanın en iyi futbol takımları güncellendi! Türkiye’den iki takım listede

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 21:10 Son Güncelleme: 11 Şubat 2026 21:13

IFFHS, 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 dönemini kapsayan dünya kulüpler sıralamasını duyurdu. Zirvede Paris Saint-Germain yer aldı. İlk 30'da Türkiye'den sadece bir takım bulunurken listede 2 Türk takım yer aldı. Süper Lig ekiplerinin sıralamadaki yeri de belli oldu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını güncelledi. 1 Şubat 2025 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasındaki performansların baz alındığı listede Avrupa devleri yine üst sıralarda yer aldı. Türkiye adına ise tablo bu kez daha sınırlı.

🏆 Zirvede Paris Saint-Germain IFFHS'nin açıkladığı güncel listede zirvenin sahibi Paris Saint-Germain oldu. Fransız temsilcisi, ulusal lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla ilk sıraya yerleşti. Listenin ilk 10 sırasında Avrupa'nın önde gelen kulüpleri bulunuyor. Değerlendirme; lig maçları, ulusal kupalar ve uluslararası turnuvalardaki sonuçlara göre yapılıyor.

İlk 30'da Sadece Bir Türk Takımı Geçtiğimiz ay yayımlanan listede ilk 30 içinde iki Türk takımı yer alıyordu. Şubat güncellemesiyle birlikte bu sayı bire düştü. Böylece Türkiye'den sadece bir kulüp ilk 30'da kendine yer bulabildi.

IFFHS'nin yayımladığı güncel listede Türkiye'den ilk 30'a giren tek takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip dünya sıralamasında 29. basamakta yer aldı.