Dünya’da olmayan bir güç! Uzaydaki virüsler mikropları yok ediyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan deneyde, T7 virüsleri ile E. coli bakterileri yerçekimsiz ortamda adeta ağır çekimde savaştı. Yaklaşık bir ay süren süreçte iki taraf da farklı değişimler geçirdi. Bu bulgular, antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı yeni tedavi yolları sunabilir.

Bilim insanları, uzayda yaşamın nasıl değiştiğini anlamak için bakteri ve virüsleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. Mikroorganizmaların uzaydaki davranışı hem astronot sağlığı hem de modern tıp açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Uzayda Her Şey Daha Yavaş Dünya'da yer çekimi sayesinde sıvılar karışır, mikroplar kolayca temas eder. Uzayda ise bu hareketlilik azalır. Bu yüzden virüslerle bakterilerin karşılaşması da yavaşlar.

Deneyde kullanılan T7 adlı virüsler ve E. coli bakterileri, Dünya'daki örneklerine göre uzayda çok daha yavaş etkileşime girdi. Normalde kısa sürede bakterileri etkisiz hale getiren virüsler, uzayda bunu yapmak için daha uzun zamana ihtiyaç duydu.

İki Taraf da Değişti Araştırmacılar, bu süreçte hem bakterilerin hem de virüslerin değişime uğradığını gördü. Bakteriler kendilerini korumak için daha güçlü bir koruyucu tabaka oluşturdu. Virüsler ise bu savunmayı aşmak için yeni yollar geliştirdi. Yaklaşık bir ay süren bu süreç, mikropların uzayda farklı şekilde evrimleştiğini ortaya koydu.