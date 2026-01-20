Dul ve yetim maaşlarına ek zam var mı? Hisseye göre ödeme hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

Daha önce 16.881 lira olan taban emekli aylığı, yüzde 12,19'luk artışla 18.839 liraya yükselmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle artış oranı yüzde 18,40'a çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 20.000 liraya yükseltildi.

Bu düzenlemeye ilişkin yasa teklifi Meclis komisyonundan geçti, Genel Kurul'da oylanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öngörülen takvime göre düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması planlanıyor.

Emekli maaş ödemeleri cumartesi günü itibarıyla başladı. Yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için ilk günlerde maaşını alan taban aylık sahiplerine 16.881 lira ödendi.

Bu kapsamda maaşını düşük tutardan alan emeklilere 3.119 liralık fark ödemesi yapılacak. Bundan sonraki aylarda ise hiçbir emeklinin maaşı 20.000 liranın altında olmayacak. Ödemeler, Bağ-Kur emeklileri de dahil olmak üzere ayın 28'ine kadar devam edecek.

Henüz maaşını almayan emekliler, e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ve "Emekli Ödeme Bilgileri" ekranlarından net maaşlarını, ek ödemelerini ve varsa hazine desteğini görüntüleyebiliyor.