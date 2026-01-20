Dul ve yetim maaşlarına ek zam var mı? Hisseye göre ödeme hesaplandı: Kim ne kadar alacak?
A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşları ve ölüm aylıklarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları paylaştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem taban emekli aylığı hem de dul ve yetim maaşlarının nasıl etkileneceği netlik kazandı.
Daha önce 16.881 lira olan taban emekli aylığı, yüzde 12,19'luk artışla 18.839 liraya yükselmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle artış oranı yüzde 18,40'a çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 20.000 liraya yükseltildi.
Bu düzenlemeye ilişkin yasa teklifi Meclis komisyonundan geçti, Genel Kurul'da oylanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öngörülen takvime göre düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması planlanıyor.
Maaşını Alanlar ve Ek Ödeme Detayı
Emekli maaş ödemeleri cumartesi günü itibarıyla başladı. Yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için ilk günlerde maaşını alan taban aylık sahiplerine 16.881 lira ödendi.
Bu kapsamda maaşını düşük tutardan alan emeklilere 3.119 liralık fark ödemesi yapılacak. Bundan sonraki aylarda ise hiçbir emeklinin maaşı 20.000 liranın altında olmayacak. Ödemeler, Bağ-Kur emeklileri de dahil olmak üzere ayın 28'ine kadar devam edecek.
Henüz maaşını almayan emekliler, e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ve "Emekli Ödeme Bilgileri" ekranlarından net maaşlarını, ek ödemelerini ve varsa hazine desteğini görüntüleyebiliyor.
DUL VE YETİM AYLIKLARINDA ARTIŞ ORANI DEĞİŞMEDİ
Kamuoyunda sıkça sorulan dul ve yetim maaşlarına ilişkin artış oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Artış oranı, vefat eden sigortalının bağlı olduğu kuruma göre uygulanıyor:
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar için: %12,19
Emekli Sandığı (memur) kapsamında olanlar için: %18,60
Bu oranlar, diğer emeklilere uygulanan artışlarla birebir aynı şekilde hesaplanıyor.