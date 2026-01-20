Dul ve yetim maaşlarına ek zam var mı? Hisseye göre ödeme hesaplandı: Kim ne kadar alacak?

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli maaşları ve ölüm aylıklarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları paylaştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem taban emekli aylığı hem de dul ve yetim maaşlarının nasıl etkileneceği netlik kazandı.

Daha önce 16.881 lira olan taban emekli aylığı, yüzde 12,19'luk artışla 18.839 liraya yükselmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle artış oranı yüzde 18,40'a çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 20.000 liraya yükseltildi.

Bu düzenlemeye ilişkin yasa teklifi Meclis komisyonundan geçti, Genel Kurul'da oylanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öngörülen takvime göre düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması planlanıyor.

Maaşını Alanlar ve Ek Ödeme Detayı

Emekli maaş ödemeleri cumartesi günü itibarıyla başladı. Yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için ilk günlerde maaşını alan taban aylık sahiplerine 16.881 lira ödendi.

Bu kapsamda maaşını düşük tutardan alan emeklilere 3.119 liralık fark ödemesi yapılacak. Bundan sonraki aylarda ise hiçbir emeklinin maaşı 20.000 liranın altında olmayacak. Ödemeler, Bağ-Kur emeklileri de dahil olmak üzere ayın 28'ine kadar devam edecek.

Henüz maaşını almayan emekliler, e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ve "Emekli Ödeme Bilgileri" ekranlarından net maaşlarını, ek ödemelerini ve varsa hazine desteğini görüntüleyebiliyor.

DUL VE YETİM AYLIKLARINDA ARTIŞ ORANI DEĞİŞMEDİ

Kamuoyunda sıkça sorulan dul ve yetim maaşlarına ilişkin artış oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Artış oranı, vefat eden sigortalının bağlı olduğu kuruma göre uygulanıyor:

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar için: %12,19

Emekli Sandığı (memur) kapsamında olanlar için: %18,60

Bu oranlar, diğer emeklilere uygulanan artışlarla birebir aynı şekilde hesaplanıyor.

TABAN MAAŞ UYGULAMASI HİSSE ORANINA GÖRE

Dul ve yetim aylıklarında asıl fark yaratan unsur, taban maaş uygulamasının hisse oranına göre yapılması. Yeni taban emekli maaşı olan 20.000 lira, hak sahiplerine payları oranında yansıtılıyor:

%75 hisse alan eşler için taban maaş: 15.000 lira

%50 hisse alan (çalışan veya emekli eş) için taban maaş: 10.000 lira

%25 hisse alan yetimler için taban maaş: 5.000 lira

Önce ilgili artış oranı uygulanıyor, ardından ortaya çıkan tutar bu taban rakamların altında kalıyorsa fark hazine tarafından tamamlanıyor.

ÖLÜM AYLIKLARI TABLOSU

Hisse Oranı Eski Maaş (TL) Yeni Taban Maaş (TL) Artış Tutarı (TL)
%75 12.660 15.000 +2.339
%50 8.440 10.000 +1.559
%25 4.220 5.000 +779
KAFA KARIŞIKLIĞI GİDERİLDİ

Faruk Erdem, dul ve yetim aylıklarında en çok karıştırılan noktanın bu olduğunu vurgulayarak, artış oranlarının değişmediğini ancak taban maaş uygulamasının hisseye göre yapıldığının altını çizdi. Böylece hak sahiplerinin alacağı en düşük tutarlar netleşmiş oldu.

