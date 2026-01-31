CANLI YAYIN
Şubat dolunayı için geri sayım! İşte dolunay tarihi ve burçlardaki etkisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şubat 2026 dolunayı, 1 Şubat Pazar gecesi en parlak haline ulaşacak. Akşam saatlerinden itibaren çıplak gözle net şekilde izlenebilecek dolunay, 9 Şubat'a kadar küçülme evresine girecek.

Şubat ayının ilk günü gökyüzünde dikkat çeken bir doğa olayına sahne olacak. 1 Şubat 2026 Pazar günü Ay dolunay evresine girerek en parlak görünümüne kavuşacak. Hafta sonuna denk gelmesi, dolunayı izlemek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

🌕Şubat Dolunayı Ne Zaman?

2026 yılının şubat ayındaki dolunay 1 Şubat Pazar günü yaşanacak. Havanın açık olduğu bölgelerde Ay, akşam saatlerinden itibaren net biçimde gözlemlenebilecek. Gece boyunca parlaklığını koruyacak olan dolunay, çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.

🌕Dolunay Etkisi Ne Kadar Sürecek?

1 Şubat'ta en güçlü haline ulaşacak olan dolunayın ardından Ay küçülme evresine girecek. Parlaklık ve dolunay etkisi ilk birkaç gün daha belirgin olacak. 9 Şubat'a doğru Ay yarım ay görünümüne yaklaşacak ve etkiler kademeli olarak azalacak.

Dolunay tamamlandıktan sonra Ay, küçülen Ay fazına geçerek her gece biraz daha incelmeye başlayacak. Bu dönem, Ay'ın evre değişimini takip etmek isteyenler için dikkat çekici bir süreç olacak.

🌕Şubat Dolunayı Burç Etkileri

Bu dolunay duygusal yoğunluğu artırabilir. İlişkiler, kariyer ve maddi konularda netleşmeler yaşanabilir. Bazı kişiler için tamamlanma ve yüzleşme süreci öne çıkarken, bazıları için yeni kararların başlangıcı olabilir.

♈️Koç: Kariyer ve hedefler ön planda. Üstlerle ilişkiler ve iş kararları gündeme gelebilir. Sabırsızlığa dikkat.

♉️Boğa: Eğitim, seyahat ve hukuki konularda netleşme yaşanabilir. Bakış açınızı değiştiren gelişmeler olabilir.

İkizler: Ortak kazançlar, borçlar ve maddi paylaşımlar gündemde. Finansal bir konu sonuçlanabilir.

Yengeç: İkili ilişkiler ve ortaklıklar güçlü etki alıyor. Bir ilişki netleşebilir ya da önemli bir karar alınabilir.

Aslan: Günlük düzen, iş ortamı ve sağlık konuları öne çıkıyor. Yoğun tempo yorgunluk yaratabilir.

Başak: Aşk, çocuklar ve yaratıcı projelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Duyguları açık ifade etmek önemli.

Terazi: Ev, aile ve yerleşim konularında netleşmeler olabilir. Taşınma ya da aile içi meseleler gündeme gelebilir.

Akrep: İletişim ve yakın çevre konuları dikkat çekiyor. Beklenen bir haber ya da önemli bir konuşma yaşanabilir.

Yay: Maddi konular ve kişisel gelirler ön planda. Harcamalara dikkat edilirken yeni kazanç fırsatları doğabilir.

Oğlak: Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Kişisel hedefler ve hayat yönüyle ilgili güçlü farkındalıklar yaşanabilir.

Kova: Bilinçaltı ve geçmiş konular gündeme geliyor. Dinlenmek ve içe dönmek için uygun bir dönem.

Balık: Sosyal çevre ve gelecek planları netleşiyor. Bazı dostluklar sınanabilir, yeni hedefler belirlenebilir.

