Şubat dolunayı için geri sayım! İşte dolunay tarihi ve burçlardaki etkisi

Şubat 2026 dolunayı, 1 Şubat Pazar gecesi en parlak haline ulaşacak. Akşam saatlerinden itibaren çıplak gözle net şekilde izlenebilecek dolunay, 9 Şubat'a kadar küçülme evresine girecek.

Şubat ayının ilk günü gökyüzünde dikkat çeken bir doğa olayına sahne olacak. 1 Şubat 2026 Pazar günü Ay dolunay evresine girerek en parlak görünümüne kavuşacak. Hafta sonuna denk gelmesi, dolunayı izlemek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

🌕Şubat Dolunayı Ne Zaman? 2026 yılının şubat ayındaki dolunay 1 Şubat Pazar günü yaşanacak. Havanın açık olduğu bölgelerde Ay, akşam saatlerinden itibaren net biçimde gözlemlenebilecek. Gece boyunca parlaklığını koruyacak olan dolunay, çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.

🌕Dolunay Etkisi Ne Kadar Sürecek? 1 Şubat'ta en güçlü haline ulaşacak olan dolunayın ardından Ay küçülme evresine girecek. Parlaklık ve dolunay etkisi ilk birkaç gün daha belirgin olacak. 9 Şubat'a doğru Ay yarım ay görünümüne yaklaşacak ve etkiler kademeli olarak azalacak.

Dolunay tamamlandıktan sonra Ay, küçülen Ay fazına geçerek her gece biraz daha incelmeye başlayacak. Bu dönem, Ay'ın evre değişimini takip etmek isteyenler için dikkat çekici bir süreç olacak.