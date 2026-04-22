Yeni nesil IBAN tuzağı: Tanımadığınız birinden para geldiyse sakın geri göndermeyin

Dijital bankacılığın hızı, dolandırıcılar için yeni bir oyun alanı açtı. Son dönemde artış gösteren "yanlışlıkla gönderilen para" yöntemi, masum vatandaşları farkında olmadan birer suç şüphelisine dönüştürüyor. Uzmanlar uyarıyor: İyi niyetle yaptığınız bir iade işlemi, hayatınızı karartabilir.

Hesabınıza tanımadığınız bir kişiden para geldiyse, ilk refleksiniz "geri göndermek" olmasın. Uzmanlara göre bu durum basit bir hata değil, sizi farkında olmadan bir dolandırıcılık zincirine dahil edebilecek kritik bir tuzak olabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken tek şey, paraya dokunmadan bankaya bildirimde bulunmak.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ NASIL BAŞLIYOR? Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, son dönemde artan vakalara göre süreç oldukça basit ilerliyor. Dolandırıcılar, rastgele bir kişinin banka hesabına küçük ya da orta ölçekli bir para transferi yapıyor. Ardından kısa süre içinde hesap sahibi aranıyor.

Telefonda genellikle aynı senaryo kullanılıyor: "Parayı yanlışlıkla gönderdik, şu IBAN'a geri atar mısınız?" İyi niyetli birçok kişi bu talebi sorgulamadan yerine getiriyor. Ancak asıl risk tam da bu noktada başlıyor.

ASIL AMAÇ: PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK Bu yöntemde dolandırıcılar, başka mağdurlardan elde ettikleri parayı doğrudan kullanmak yerine araya üçüncü kişileri sokuyor. Para önce sizin hesabınıza geliyor, ardından sizden başka bir hesaba aktarılması isteniyor. Bu zincir sayesinde: Paranın kaynağı gizleniyor

Para akışı parçalanıyor

İz sürmek zorlaşıyor Ancak en kritik detay şu: Para sizin hesabınızdan çıkmış göründüğü için, süreçte aktif rol almış gibi değerlendirilebilirsiniz.