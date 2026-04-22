CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yeni nesil IBAN tuzağı: Tanımadığınız birinden para geldiyse sakın geri göndermeyin

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dijital bankacılığın hızı, dolandırıcılar için yeni bir oyun alanı açtı. Son dönemde artış gösteren "yanlışlıkla gönderilen para" yöntemi, masum vatandaşları farkında olmadan birer suç şüphelisine dönüştürüyor. Uzmanlar uyarıyor: İyi niyetle yaptığınız bir iade işlemi, hayatınızı karartabilir.

Hesabınıza tanımadığınız bir kişiden para geldiyse, ilk refleksiniz "geri göndermek" olmasın. Uzmanlara göre bu durum basit bir hata değil, sizi farkında olmadan bir dolandırıcılık zincirine dahil edebilecek kritik bir tuzak olabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken tek şey, paraya dokunmadan bankaya bildirimde bulunmak.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ NASIL BAŞLIYOR?

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, son dönemde artan vakalara göre süreç oldukça basit ilerliyor. Dolandırıcılar, rastgele bir kişinin banka hesabına küçük ya da orta ölçekli bir para transferi yapıyor. Ardından kısa süre içinde hesap sahibi aranıyor.

Telefonda genellikle aynı senaryo kullanılıyor:

"Parayı yanlışlıkla gönderdik, şu IBAN'a geri atar mısınız?"

İyi niyetli birçok kişi bu talebi sorgulamadan yerine getiriyor. Ancak asıl risk tam da bu noktada başlıyor.

ASIL AMAÇ: PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK

Bu yöntemde dolandırıcılar, başka mağdurlardan elde ettikleri parayı doğrudan kullanmak yerine araya üçüncü kişileri sokuyor. Para önce sizin hesabınıza geliyor, ardından sizden başka bir hesaba aktarılması isteniyor.

Bu zincir sayesinde:

  • Paranın kaynağı gizleniyor
  • Para akışı parçalanıyor
  • İz sürmek zorlaşıyor

Ancak en kritik detay şu: Para sizin hesabınızdan çıkmış göründüğü için, süreçte aktif rol almış gibi değerlendirilebilirsiniz.

FARKINDA OLMADAN ŞÜPHELİ KONUMUNA DÜŞEBİLİRSİNİZ

Bu yöntemin en tehlikeli tarafı, dolandırıcılık yapmayan kişilerin bile hukuki sürecin içine çekilebilmesi. Siz sadece "yardım ettiğinizi" düşünürken, yapılan transfer nedeniyle soruşturmalarda adınız geçebilir.

Yetkililer, bu tür işlemlerin ardından kişilerin:

  • Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılabildiğini
  • Hesap hareketlerinin incelemeye alındığını
  • Hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabildiğini

belirtiyor.

BANKAYA BİLDİRİN, SÜRECİ SİZ YÖNETMEYİN

Böyle bir durumda yapılması gereken net: Paraya müdahale etmeden bankayla iletişime geçmek.

Bankalar bu tür vakalarda:

  • Karşı banka ile iletişime geçer
  • İşlemi inceler
  • Resmi iade sürecini başlatır

Yani parayı iade etme sorumluluğu size değil, bankaya aittir.

Sistem Adım Adım Böyle İşliyor

  • Hesabınıza tanımadığınız birinden para gelir
  • Kısa süre sonra aranırsınız
  • "Yanlışlıkla gönderdik" denilerek başka IBAN verilir
  • Parayı gönderirseniz zincire dahil olursunuz
  • Para sizin hesabınızdan çıkmış görünür
  • Soruşturmalarda şüpheli konumuna düşebilirsiniz
Bu Durumda Ne Yapmalısınız?

  • Parayı kesinlikle kullanmayın
  • Gönderen kişiye para transferi yapmayın
  • Size verilen IBAN'lara işlem gerçekleştirmeyin
  • Doğrudan bankanızla iletişime geçin
KRİTİK UYARI: İYİ NİYET EN BÜYÜK AÇIK OLABİLİR

Uzmanlar, bu yöntemin özellikle iyi niyetli kişiler üzerinden ilerlediğine dikkat çekiyor. "Yardım etme" refleksiyle yapılan tek bir işlem, sizi ciddi bir hukuki sürecin içine çekebilir.

Bu nedenle hesabınıza gelen her bilinmeyen transferi şüpheyle değerlendirmek ve süreci bireysel olarak değil, banka üzerinden yürütmek hayati önem taşıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin