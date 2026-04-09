Doğru bilinen yanlış: Banyodaki o alışkanlığınız cilt bariyerine zarar veriyor

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 16:01 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Günlük temizlik rutininin vazgeçilmezi olan lif ve sünger kullanımı, sanılanın aksine cilt sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre sık ve sert ovma, cildin doğal koruyucu tabakasını zayıflatırken kuruluk, tahriş ve enfeksiyon riskini artırıyor. Doğru kullanım sıklığı ve teknik, cilt sağlığını doğrudan belirliyor.

Her gün lifle banyo yapmak, temizliğin olmazsa olmazı gibi görülse de dermatoloji uzmanları bu alışkanlığın cilt üzerinde yıpratıcı etkiler oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle sık ve basınçlı kullanım, cildin doğal bariyerini bozarak mikro hasarlara yol açıyor. Bu durum yalnızca kuruluk değil, enfeksiyon riskinde de artış anlamına geliyor.

SERT OVMA TEMİZLİK DEĞİL, CİLT HASARI OLUŞTURUYOR Banyo sırasında lif veya sünger kullanımı çoğu kişi için daha temiz hissetmenin yolu olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre temizlikte asıl rolü sabun ve temizleyici ürünler üstleniyor. Sert şekilde yapılan ovma işlemi ise cilt yüzeyinde görünmeyen hasarlar oluşturabiliyor. Bu yanlış alışkanlık, uzun vadede cilt sağlığını zayıflatıyor.

TEMİZLİKTE ASIL ROLÜ SABUN ÜSTLENİYOR Guardian Life haberine göre; Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde (LUTH) görevli dermatoloji uzmanı Dr. Otrofanowei Erere, sünger kullanımı risklerinin, doku, teknik ve basınç gibi genellikle göz ardı edilen faktörlere bağlı olduğuna dikkat çekti. Konu ile ilgili açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Süngerle temizlik yapmak basit gibi görünse de, kullandığınız süngerin türüne bağlıdır. Banyo havlusu mu, hasır sünger mi yoksa banyo eldiveni mi? Süngerle yapılan temizliğin amacı nazik bir peeling etkisi yaratmaktır, ancak dokusuna bağlı olarak günlük kullanım zararlı olabilir. Yumuşak bir havlu bile, çok fazla basınçla kullanıldığında fırça gibi sertleşebilir."

Erere, toplumda yaygın olan "ne kadar sert ovulursa o kadar temiz olunur" düşüncesinin yanlış olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Bazı insanlar ne kadar sert ovalarlarsa o kadar temizleneceklerini düşünüyor. Bu doğru değil. Sizi temizleyen sünger değil, sabun veya temizleyici maddedir."