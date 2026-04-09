Doğru bilinen yanlış: Banyodaki o alışkanlığınız cilt bariyerine zarar veriyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Günlük temizlik rutininin vazgeçilmezi olan lif ve sünger kullanımı, sanılanın aksine cilt sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre sık ve sert ovma, cildin doğal koruyucu tabakasını zayıflatırken kuruluk, tahriş ve enfeksiyon riskini artırıyor. Doğru kullanım sıklığı ve teknik, cilt sağlığını doğrudan belirliyor.

Her gün lifle banyo yapmak, temizliğin olmazsa olmazı gibi görülse de dermatoloji uzmanları bu alışkanlığın cilt üzerinde yıpratıcı etkiler oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle sık ve basınçlı kullanım, cildin doğal bariyerini bozarak mikro hasarlara yol açıyor. Bu durum yalnızca kuruluk değil, enfeksiyon riskinde de artış anlamına geliyor.

SERT OVMA TEMİZLİK DEĞİL, CİLT HASARI OLUŞTURUYOR

Banyo sırasında lif veya sünger kullanımı çoğu kişi için daha temiz hissetmenin yolu olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre temizlikte asıl rolü sabun ve temizleyici ürünler üstleniyor. Sert şekilde yapılan ovma işlemi ise cilt yüzeyinde görünmeyen hasarlar oluşturabiliyor. Bu yanlış alışkanlık, uzun vadede cilt sağlığını zayıflatıyor.

TEMİZLİKTE ASIL ROLÜ SABUN ÜSTLENİYOR

Guardian Life haberine göre; Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde (LUTH) görevli dermatoloji uzmanı Dr. Otrofanowei Erere, sünger kullanımı risklerinin, doku, teknik ve basınç gibi genellikle göz ardı edilen faktörlere bağlı olduğuna dikkat çekti. Konu ile ilgili açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Süngerle temizlik yapmak basit gibi görünse de, kullandığınız süngerin türüne bağlıdır. Banyo havlusu mu, hasır sünger mi yoksa banyo eldiveni mi? Süngerle yapılan temizliğin amacı nazik bir peeling etkisi yaratmaktır, ancak dokusuna bağlı olarak günlük kullanım zararlı olabilir. Yumuşak bir havlu bile, çok fazla basınçla kullanıldığında fırça gibi sertleşebilir."

Erere, toplumda yaygın olan "ne kadar sert ovulursa o kadar temiz olunur" düşüncesinin yanlış olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Bazı insanlar ne kadar sert ovalarlarsa o kadar temizleneceklerini düşünüyor. Bu doğru değil. Sizi temizleyen sünger değil, sabun veya temizleyici maddedir."

MİKRO HASARLAR ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

En büyük riski, gözle görülmeyen mikro travmalar. Süngerle sık ve sert temas, cilt yüzeyinde küçük yırtıklar oluşturuyor. Bu mikro hasarlar, bakterilerin ve zararlı organizmaların cilde daha kolay nüfuz etmesine neden oluyor. Ayrıca bu süreçte cildin doğal yağ dengesi bozuluyor. Gözeneklerin gereksiz şekilde açılması; kuruluk, kaşıntı ve hassasiyet gibi sorunları beraberinde getiriyor.

2024 yılında Journal of Tissue Viability dergisinde yayımlanan araştırma, lif ve sünger kullanımındaki basıncın cilt üzerindeki etkisini ortaya koydu. Çalışmaya göre, iki gün üst üste uygulanan normal basınç bile hafif basınca kıyasla cilt bariyerinin onarım sürecini olumsuz etkiliyor. Bu sonuç, sert ovmanın yalnızca anlık değil, kalıcı hasar oluşturabileceğini gösteriyor.

Dermatolog Dr. Folakemi Cole-Adeife ise cildin temiz kalması için aslında günlük olarak ovulmasına gerek olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulunuyor:

"Birçok insan süngersiz banyo yapamaz diye düşünüyor, ancak gerçek şu ki, süngerle çok sık veya her gün banyo yapmanıza gerek yok. Süngerle cildinizi pul pul dökmeniz gerekse bile, ki süngerin mekanik aşındırma etkisi bunu sağlar."

Cildi sık sık süngerle ovmanın tenin doğal yağlarını yok edebileceğine değinen Dr. Cole-Adeife, bu işlemin ciltte mikro yırtıklar veya mikro travmalar oluşturabileceğini vurguluyor. "Ayrıca cilde bakteri ve diğer mikroorganizmaların girmesine de neden olabilir." diyor.

LİF KULLANIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Her gün lif kullanmak cildi temizler mi yoksa zarar mı verir?
Her gün lif kullanımı temizlikten çok cilt bariyerine zarar verir. Sık ve sert kullanım, mikro hasarlar oluşturarak enfeksiyon riskini artırır.

Lif kullanmadan banyo yapmak yeterli olur mu?
Evet. Günlük temizlikte sabun ve su çoğu zaman yeterlidir. Lif yalnızca belirli aralıklarla kullanıldığında fayda sağlar.

Cilt sağlığını korumak için en önemli adım nedir?
Banyo sonrası nemlendirme en kritik adımdır. Bu adım, cilt bariyerini güçlendirir ve kuruluk ile tahrişi önler.

