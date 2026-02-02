CANLI YAYIN
Doğan Behram’ın izinde! A.B.İ.’de gerilim yeni bölümde zirve yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ., 3 Şubat 2026 Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle hikayedeki düğümleri daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı yapımın 4. bölümünde, Doğan ve Yılmaz konteyner parkındaki silahlı saldırının perde arkasını araştırırken, Çağla'nın vurulmasıyla birlikte aileyi içine çeken karanlık yapı gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

atv'nin dikkat çeken yapımlarından A.B.İ., yeni bölümüyle 3 Şubat 2026 Salı akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Senaryo ekibinde ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş yer alıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU HİKAYEYİ TAŞIYOR

Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Asude Kalebek'in yer aldığı yapımda; Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam ve Serkay Tütüncü gibi deneyimli isimler de dikkat çekiyor. Geniş oyuncu kadrosu, hikâyenin çok katmanlı yapısını destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

SİLAHLI SALDIRI SONRASI DENGELER DEĞİŞİYOR

Yeni bölümde Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının arkasındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Ancak Çağla'nın vurulması, tüm planları altüst eden bir gelişme olarak öne çıkıyor. Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, elindeki zarf ve fotoğraflar olduğunun anlaşılması, olayların seyrini değiştiriyor.

AİLENİN GEÇMİŞİ KARANLIK BİR YAPIYA BAĞLANIYOR

Doğan, yaşananların aileyi tahmin ettiğinden çok daha derinden etkileyen bir yapıyla bağlantılı olduğunu fark ediyor.

Yaralanmasına rağmen geri adım atmayan Çağla, hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın geçmişine dair gerçekleri ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmayı sürdürüyor.

ŞANTAJ, KAÇIŞ VE ESKİ BİR FOTOĞRAFIN SIRRI

Sinan ve Altın, geçmişe dair izleri silmeye çalışırken Didem, elde ettiği görüntülerle ikilinin karşısına şantaj kozuyla çıkıyor. Aile içinde kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın saklı geçmişine uzanan yeni bir kapı aralıyor. Bu ipucu, ekibi bir bakımevine yönlendiriyor.

CEZAEVİNDE YENİ TEHLİKE, BEKLENMEDİK ZİYARET

Melek cezaevinde yeni bir tehditle karşı karşıya kalırken, Genco'nun sürpriz ziyareti dengeleri değiştirecek gelişmelerin habercisi oluyor.

