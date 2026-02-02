Doğan Behram’ın izinde! A.B.İ.’de gerilim yeni bölümde zirve yapıyor

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ., 3 Şubat 2026 Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle hikayedeki düğümleri daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı yapımın 4. bölümünde, Doğan ve Yılmaz konteyner parkındaki silahlı saldırının perde arkasını araştırırken, Çağla'nın vurulmasıyla birlikte aileyi içine çeken karanlık yapı gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

atv'nin dikkat çeken yapımlarından A.B.İ., yeni bölümüyle 3 Şubat 2026 Salı akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Senaryo ekibinde ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş yer alıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU HİKAYEYİ TAŞIYOR Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Asude Kalebek'in yer aldığı yapımda; Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam ve Serkay Tütüncü gibi deneyimli isimler de dikkat çekiyor. Geniş oyuncu kadrosu, hikâyenin çok katmanlı yapısını destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

SİLAHLI SALDIRI SONRASI DENGELER DEĞİŞİYOR Yeni bölümde Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının arkasındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Ancak Çağla'nın vurulması, tüm planları altüst eden bir gelişme olarak öne çıkıyor. Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, elindeki zarf ve fotoğraflar olduğunun anlaşılması, olayların seyrini değiştiriyor.