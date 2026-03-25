CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Yıldırım 4 kez çarptı, hayatta kalması herkesi şaşırttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya genelinde her yıl yüz binlerce kişi yıldırım çarpmasına maruz kalıyor. ABD'de yaşayan Gary Reynolds ise nadir görülen bir durumla karşılaştı. Hayatı boyunca dört kez yıldırım çarpmasına maruz kalan Reynolds, bu olayların ardından ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşadı.

Yıldırım, doğal afetler arasında en güçlü elektrik boşalması olaylarından biri olarak kabul edilir. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 240 bin kişinin yıldırım çarpmasına maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Bu vakaların bir kısmı ölümle sonuçlanırken hayatta kalan kişilerde uzun süreli sağlık sorunları görülebilir.

İLK KEZ 2007 YILINDA YILDIRIM ÇARPMASINA UĞRADI

ABD'de kereste fabrikasında çalışan Gary Reynolds, yıldırım çarpmasına dört kez maruz kalan nadir kişilerden biridir.

Reynolds'un yaşadığı ilk olay 2007 yılında meydana geldi. Evindeki garajda bulunan buzdolabından içecek almak istediği sırada yıldırım çarpmasına maruz kaldı. Reynolds yaşadığı değişimi şu sözlerle ifade etti:

"Dış görünüşünüz aynı kalır ama içinizde bambaşka bir insan varmış gibi hissedersiniz."

İKİNCİ YILDIRIM OLAYINDAN SONRA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

İlk olaydan yaklaşık 11 ay sonra Reynolds ikinci kez yıldırım çarpmasına maruz kaldı. Gece saatlerinde yatak odasının penceresi açıkken uyandığını ve elinden geçen elektrik akımını hissettiğini söyledi. Bu olayın ardından elinde kızarıklık ve şiddetli ağrı oluştu.Bu ikinci olaydan sonra kavrama gücünde azalma ve baş dönmesi gibi yeni sağlık sorunları ortaya çıktı. Bu durum iş hayatını da etkiledi. Aynı dönemde aile hayatında da değişiklikler yaşandı ve evliliği sona erdi.

2016 VE 2022 YILLARINDA İKİ KEZ DAHA YILDIRIM ÇARPTI

Reynolds daha sonra başka bir bölgeye taşınarak yeni bir yaşam kurdu. Ancak yıldırım olayları burada da tekrar etti.

2016 yılında dağ evinde üçüncü kez yıldırım çarpmasına maruz kaldı

2022 yılında torunlarıyla televizyon izlerken dördüncü kez yıldırım çarpması yaşadı

YILDIRIM ÇARPMASININ UZUN VADELİ ETKİLERİ NELERDİR?

Yıldırım çarpmasından kurtulan kişilerde çeşitli sağlık sorunları görülebilir. Bu sorunların bazıları fiziksel, bazıları ise nörolojik olabilir. Yıldırım çarpmasının uzun vadeli etkileri arasında şunlar yer alabilir:

Etki TürüAçıklama
Sinir sistemi hasarıSinirlerde kalıcı hasar oluşabilir
YanıklarElektrik akımı nedeniyle deri ve dokularda yanıklar
Hafıza sorunlarıKonsantrasyon ve unutkanlık problemleri
Travma sonrası stres bozukluğuPsikolojik travma ve anksiyete
Duyu kaybıSıcaklık veya ağrı hissinin azalması
YILDIRIM ÇARPMASI EN ÇOK HANGİ DURUMLARDA GÖRÜLÜR?

Yıldırım çarpması genellikle açık alanlarda bulunan kişilerde daha sık görülür. Özellikle fırtınalı havalarda açık arazide bulunan kişiler daha fazla risk altındadır.

Yıldırım çarpmasının daha sık görüldüğü durumlar şu şekilde:

Dağ yürüyüşleri

Balık tutma gibi açık alan faaliyetleri

Golf sahaları gibi geniş araziler

Fırtınalı ve nemli hava koşulları

Mobil uygulamalarımızı indirin