Yıldırım 4 kez çarptı, hayatta kalması herkesi şaşırttı

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 23:46

Dünya genelinde her yıl yüz binlerce kişi yıldırım çarpmasına maruz kalıyor. ABD'de yaşayan Gary Reynolds ise nadir görülen bir durumla karşılaştı. Hayatı boyunca dört kez yıldırım çarpmasına maruz kalan Reynolds, bu olayların ardından ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşadı.

Yıldırım, doğal afetler arasında en güçlü elektrik boşalması olaylarından biri olarak kabul edilir. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 240 bin kişinin yıldırım çarpmasına maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Bu vakaların bir kısmı ölümle sonuçlanırken hayatta kalan kişilerde uzun süreli sağlık sorunları görülebilir.

İLK KEZ 2007 YILINDA YILDIRIM ÇARPMASINA UĞRADI ABD'de kereste fabrikasında çalışan Gary Reynolds, yıldırım çarpmasına dört kez maruz kalan nadir kişilerden biridir.

Reynolds'un yaşadığı ilk olay 2007 yılında meydana geldi. Evindeki garajda bulunan buzdolabından içecek almak istediği sırada yıldırım çarpmasına maruz kaldı. Reynolds yaşadığı değişimi şu sözlerle ifade etti: "Dış görünüşünüz aynı kalır ama içinizde bambaşka bir insan varmış gibi hissedersiniz."

İKİNCİ YILDIRIM OLAYINDAN SONRA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI İlk olaydan yaklaşık 11 ay sonra Reynolds ikinci kez yıldırım çarpmasına maruz kaldı. Gece saatlerinde yatak odasının penceresi açıkken uyandığını ve elinden geçen elektrik akımını hissettiğini söyledi. Bu olayın ardından elinde kızarıklık ve şiddetli ağrı oluştu.Bu ikinci olaydan sonra kavrama gücünde azalma ve baş dönmesi gibi yeni sağlık sorunları ortaya çıktı. Bu durum iş hayatını da etkiledi. Aynı dönemde aile hayatında da değişiklikler yaşandı ve evliliği sona erdi.