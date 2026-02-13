Diyette bile tüketiliyor: Saatlerce tok tutan vitamin bombası

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 14:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ramazan ayında iftar sofralarına hem hafiflik hem de geleneksel bir dokunuş katmak isteyenler için kestane şekeri pratik ve besleyici bir tatlı olarak öne çıkıyor. Kontrollü tüketilmesi önerilen bu besinin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Ramazan ayı yaklaşırken, iftarda ve sahur sofralarında tatlı tüketimi de konuşulmaya başlandı. Hem kan şekerini dengeleyecek hem de mideyi yormayacak lezzetler tercih ediliyor. Şerbetli ve ağır hamur tatlılarının yerini ise son yıllarda geleneksel dokusu ve besleyici değeriyle bilinen kestane şekeri almaya başladı.

KONTROLLÜ TÜKETMEK ÖNEMLİ Özellikle diyet yapanların da ölçülü tüketimle tercih ettiği bu tatlı, uzmanlara göre kontrollü porsiyonlarda tüketildiğinde enerji veren bir alternatif sunuyor. İftar sonrası yaşanan hazımsızlık ve ağırlık hissi, Ramazan'ın en sık karşılaşılan sorunları arasında yer alırken; kestane şekeri diğer şerbetli tatlılara kıyasla daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

İçeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde enerjiyi daha dengeli biçimde sağlayarak ani yorgunluk hissinin önüne geçmeye yardımcı olabiliyor.

LİF VE MİNERAL DEPOSU Kestane ve şekerli şerbetle hazırlanan, Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri olan kestane şekeri, evde de yapılabiliyor. Kestane; düşük yağ oranı ve lif açısından zengin yapısıyla biliniyor. Potasyum bakımından zengin olan kestane, kalp ve kas fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlayabiliyor. Aynı zamanda vücudun su dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.