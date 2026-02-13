CANLI YAYIN
Diyette bile tüketiliyor: Saatlerce tok tutan vitamin bombası

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan ayında iftar sofralarına hem hafiflik hem de geleneksel bir dokunuş katmak isteyenler için kestane şekeri pratik ve besleyici bir tatlı olarak öne çıkıyor. Kontrollü tüketilmesi önerilen bu besinin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Ramazan ayı yaklaşırken, iftarda ve sahur sofralarında tatlı tüketimi de konuşulmaya başlandı. Hem kan şekerini dengeleyecek hem de mideyi yormayacak lezzetler tercih ediliyor. Şerbetli ve ağır hamur tatlılarının yerini ise son yıllarda geleneksel dokusu ve besleyici değeriyle bilinen kestane şekeri almaya başladı.

KONTROLLÜ TÜKETMEK ÖNEMLİ

Özellikle diyet yapanların da ölçülü tüketimle tercih ettiği bu tatlı, uzmanlara göre kontrollü porsiyonlarda tüketildiğinde enerji veren bir alternatif sunuyor. İftar sonrası yaşanan hazımsızlık ve ağırlık hissi, Ramazan'ın en sık karşılaşılan sorunları arasında yer alırken; kestane şekeri diğer şerbetli tatlılara kıyasla daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

İçeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde enerjiyi daha dengeli biçimde sağlayarak ani yorgunluk hissinin önüne geçmeye yardımcı olabiliyor.

LİF VE MİNERAL DEPOSU

Kestane ve şekerli şerbetle hazırlanan, Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri olan kestane şekeri, evde de yapılabiliyor. Kestane; düşük yağ oranı ve lif açısından zengin yapısıyla biliniyor. Potasyum bakımından zengin olan kestane, kalp ve kas fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlayabiliyor. Aynı zamanda vücudun su dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller ile B1, B2 ve C vitaminleri açısından da zengin olan kestane, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyen besinler arasında gösteriliyor. Tok tutucu özelliği sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlaması da diyet programlarında tercih edilme nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: ÖLÇÜ ŞART

Ancak her ne kadar besleyici özelliklere sahip olsa da kestane şekeri yoğun miktarda şeker içeriyor. Aşırı tüketimi damar sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle diyabet hastalarının kestane şekeri yerine kestanenin sade halini tercih etmeleri öneriliyor.

Uzmanlar, Ramazan ayında tatlı tüketirken porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekerek, dengeli ve bilinçli beslenmenin sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Bu haber yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa mutlaka doktorunuza danışınız.

