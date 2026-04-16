Diyetlerden daha etkili: Kalıcı kilo kaybı için 2 basit yöntem açıklandı

Diyetlerden daha etkili: Kalıcı kilo kaybı için 2 basit yöntem açıklandı

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 18:33

Bilim insanları, akşam yemeğini erken yiyip kahvaltıyı günün erken saatlerinde yapan ve gece boyunca daha uzun süre aç kalan kişilerde kilo kontrolünün daha iyi olabileceğini ortaya koydu. 7 binden fazla kişinin verilerini inceleyen araştırma, yemek saatlerinin vücut kitle indeksiyle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Modern yaşamın hızlı temposu, çoğu kişinin düzensiz saatlerde yemek yemesine neden oluyor. Ancak İspanya'da yapılan yeni bir araştırma, yemek saatlerinin sağlık ve kilo kontrolü üzerinde düşündüğümüzden daha büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre akşam yemeğini erken saatlerde yiyip kahvaltıyı da günün erken bölümünde yapan kişilerde vücut kitle indeksinin daha düşük olma eğiliminde olduğu görüldü.

GECE AÇLIĞININ SÜRESİ ÖNEMLİ OLABİLİR Araştırmacılar, elde edilen sonuçların sirkadiyen ritim ile bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Sirkadiyen ritim, vücudun yaklaşık 24 saatlik biyolojik döngüsünü ifade ediyor. Bilim insanlarına göre günün erken saatlerinde yemek yemek metabolizmayı şu şekilde etkileyebilir: Kalori yakımını daha verimli hale getirebilir.

İştah kontrolünü destekleyebilir.

Metabolizmanın doğal ritmiyle uyum sağlayabilir. Araştırmacı Luciana Pons-Muzzo, erken akşam yemeği ve erken kahvaltının gece boyunca daha uzun bir açlık süresi oluşturduğunu ve bunun sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

GEÇ KAHVALTI VE SIK YEMEK KİLOYLA İLİŞKİLİ ÇIKTI Araştırmada yaş, uyku düzeni ve yaşam tarzı gibi birçok değişken de değerlendirildi. Analizler bazı beslenme alışkanlıklarının kilo ile bağlantılı olabileceğini gösterdi. Beslenme alışkanlığı Araştırmada görülen ilişki Kahvaltıyı geç saatlerde yapmak Daha yüksek BMI ile bağlantılı Gün içinde sık yemek Kilo artışıyla ilişkili Gece boyunca uzun süre aç kalmak Daha düşük BMI ile bağlantılı Araştırmacılar ayrıca bu ilişkinin özellikle menopoz öncesi kadınlarda daha belirgin olduğunu belirledi.

KAHVALTI ATLAMAK İŞE YARIYOR MU? Çalışmada katılımcılar yeme alışkanlıklarına göre farklı gruplara ayrıldı. Bu analizde ilginç bir tablo ortaya çıktı. Sadece erkeklerden oluşan bir grupta katılımcılar ilk öğünlerini öğleden sonra 2'den sonra tüketiyordu. Ortalama olarak 17 saat boyunca gece açlığı yaşanıyordu. Ancak bu grupta alkol tüketimi ve sigara kullanımı oranının daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacı Camille Lassale'ye göre kahvaltıyı atlayarak yapılan aralıklı oruç yöntemi kilo üzerinde belirgin bir avantaj sağlamadı.

YENİ ARAŞTIRMA ALANI: KRONONUTRİSYON Bilim insanları artık yalnızca ne yediğimizi değil, hangi saatlerde yemek yediğimizi de inceleyen yeni bir alan üzerinde çalışıyor. Bu alan krononutrisyon olarak adlandırılıyor. Krononutrisyon şu sorulara yanıt arıyor: Günün hangi saatinde yemek yemek daha sağlıklı?

Kaç öğün yemek metabolizma için ideal?

Gece açlığı süresi kilo kontrolünü etkiler mi? Araştırmacı Anna Palomar-Cros'a göre düzensiz beslenme saatleri, vücudun biyolojik saat sistemiyle çelişebiliyor. Bu durum metabolizma ve enerji kullanımını etkileyebiliyor.