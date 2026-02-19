Diyarbakır’da TOKİ kuraları çekildi: 12 bin konutun hak sahipleri belli oldu
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır kuraları bugün çekildi. Saat 11.00 itibarıyla başlayan çekilişte 12 bin konutun hak sahipleri belli oldu. Vatandaşlar kura sonuçlarını TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır'da hak sahipliği belirleme kuralarını noter huzurunda gerçekleştirdi. Çekilişler canlı yayınlandı, asil ve yedek listeler gün içinde yayımlanacak. 2027 Mart ayında planlanan anahtar tesliminin ardından sözleşme ve ödeme süreci başlayacak.
DİYARBAKIR'DA KURALAR ÇEKİLDİ
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da 12.165 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişler Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu'nda noter denetiminde yapıldı. Kura süreci canlı yayın üzerinden takip anbean takip edildi.
DİYARBAKIR SOSYAL KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Diyarbakır'da sosyal konutlar merkez ve ilçelere proje büyüklüğüne göre dağıtılıyor. En yüksek pay Bağlar-Kayapınar merkez etabında yer alırken diğer ilçelerde farklı kontenjan uygulanıyor.
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|MERKEZ
|10000
|BİSMİL
|300
|ÇÜNGÜŞ
|47
|ÇERMİK
|200
|ÇINAR
|142
|DİCLE
|100
|EĞİL
|126
|HANİ
|300
|HAZRO
|100
|KULP
|200
|LİCE
|150
|SİLVAN
|500
SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçlara T.C. kimlik numarası ile erişebilecek.
Sorgulama ekranları:
📍 toki.gov.tr
📍 turkiye.gov.tr
Anahtar teslim tarihi nedir?
İlk teslimlerin Mart 2027'de başlaması planlanıyor.
Taksit ödemeleri ne zaman başlar?
Sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlatılır.
Kimler özel kontenjan ayrıldı?
▪ Şehit yakınları, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler
▪ Engelli vatandaşlar
▪ 3 ve üzeri çocuk sahibi aileler
▪ Emekliler
▪ 18 - 30 yaş arası gençler