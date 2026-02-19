Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır'da hak sahipliği belirleme kuralarını noter huzurunda gerçekleştirdi. Çekilişler canlı yayınlandı, asil ve yedek listeler gün içinde yayımlanacak. 2027 Mart ayında planlanan anahtar tesliminin ardından sözleşme ve ödeme süreci başlayacak.

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da 12.165 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişler Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu' nda noter denetiminde yapıldı. Kura süreci canlı yayın üzerinden takip anbean takip edildi.

DİYARBAKIR SOSYAL KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Diyarbakır'da sosyal konutlar merkez ve ilçelere proje büyüklüğüne göre dağıtılıyor. En yüksek pay Bağlar-Kayapınar merkez etabında yer alırken diğer ilçelerde farklı kontenjan uygulanıyor.