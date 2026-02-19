CANLI YAYIN
Diyarbakır’da TOKİ kuraları çekildi: 12 bin konutun hak sahipleri belli oldu

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır kuraları bugün çekildi. Saat 11.00 itibarıyla başlayan çekilişte 12 bin konutun hak sahipleri belli oldu. Vatandaşlar kura sonuçlarını TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır'da hak sahipliği belirleme kuralarını noter huzurunda gerçekleştirdi. Çekilişler canlı yayınlandı, asil ve yedek listeler gün içinde yayımlanacak. 2027 Mart ayında planlanan anahtar tesliminin ardından sözleşme ve ödeme süreci başlayacak.

DİYARBAKIR'DA KURALAR ÇEKİLDİ

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da 12.165 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişler Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu'nda noter denetiminde yapıldı. Kura süreci canlı yayın üzerinden takip anbean takip edildi.

DİYARBAKIR KURASI TEKRAR İZLE

DİYARBAKIR SOSYAL KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Diyarbakır'da sosyal konutlar merkez ve ilçelere proje büyüklüğüne göre dağıtılıyor. En yüksek pay Bağlar-Kayapınar merkez etabında yer alırken diğer ilçelerde farklı kontenjan uygulanıyor.

İLÇE KONUT SAYISI
MERKEZ 10000
BİSMİL 300
ÇÜNGÜŞ 47
ÇERMİK 200
ÇINAR 142
DİCLE 100
EĞİL 126
HANİ 300
HAZRO 100
KULP 200
LİCE 150
SİLVAN 500
SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçlara T.C. kimlik numarası ile erişebilecek.

Sorgulama ekranları:

📍 toki.gov.tr
📍 turkiye.gov.tr

🔷ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Anahtar teslim tarihi nedir?
İlk teslimlerin Mart 2027'de başlaması planlanıyor.
Taksit ödemeleri ne zaman başlar?
Sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlatılır.
Kimler özel kontenjan ayrıldı?
▪ Şehit yakınları, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler
Engelli vatandaşlar
3 ve üzeri çocuk sahibi aileler
Emekliler
18 - 30 yaş arası gençler