CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Diyanet'ten 27 Mart Cuma Hutbesi'nde tevekkül uyarısı: Önce tedbir sonra dua

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 27 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde "tevekkül" kavramı ele alındı. Hutbede Müslümanın çalışmadan sonucu Allah'a bırakmasının doğru olmadığı vurgulandı. Tedbir almak, emek vermek ve ardından Allah'a güvenmek gerektiği mesajı öne çıktı.

Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan 27 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, İslam'ın önemli ilkelerinden biri olan tevekkül konusu işlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, tevekkülün yalnızca Allah'a güvenmekten ibaret olmadığı, aynı zamanda sorumlulukları yerine getirip gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak anlamına geldiği vurgulandı.

🌿 TEVEKKÜL NEDİR?

Diyanet hutbesinde tevekkülün anlamı sade bir dille anlatıldı. Buna göre tevekkül, Müslümanın üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmesidir.

📌 Hutbeye göre tevekkül üç temel unsuru içerir:

Sorumlulukları yerine getirmek

Sebeplere sarılıp gerekli tedbirleri almak

Sonucu Allah'a bırakmak

Bu anlayış, Müslümanın hem aklını hem de iradesini doğru şekilde kullanmasını gerektirir.

📖 HUTBEDEN DİKKAT ÇEKEN HADİS

Cuma hutbesinde aile hayatına dair önemli bir hadis-i şerife de yer verildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ebeveynlerin çocuklarına bırakabileceği en değerli mirası şu sözlerle ifade etmiştir:

"Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz."
(Tirmizî, Birr, 33)

Bu hadisle birlikte anne ve babaların çocuklarına iyi bir örnek olması gerektiği vurgulandı. Hutbede, evlatlara güzel ahlak kazandırmanın tevekkül anlayışının önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

🎓 GENÇLERE ÇALIŞMA VE GAYRET ÇAĞRISI

Hutbede gençlerin eğitim, meslek ve üretim hayatına dair önemli mesajlar da yer aldı. Yapılan işin en iyi şekilde yapılmasının İslam'ın temel ilkelerinden biri olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz'in şu hadisi aktarıldı:

"Allah, biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapmasını sever."
(Beyhakî, Şuabu'l-İman, 5312)

🌾 GÜNLÜK HAYATTA TEVEKKÜL NASIL OLUR?

Hutbede tevekkülün yalnızca sözle ifade edilen bir kavram olmadığı, günlük hayatın içinde somut karşılıklarının bulunduğu anlatıldı. Buna göre tevekkül;

Bir tüccarın ölçü ve tartıyı doğru yaptıktan sonra kazancını Allah'a bırakması

Bir çiftçinin toprağı ekip çalıştıktan sonra hasadın bereketini Allah'tan beklemesi

Bir öğrencinin çalıştıktan sonra başarı için dua etmesi

şeklinde hayatın her alanında ortaya çıkabilir.

Hutbede ayrıca Peygamber Efendimiz'e ait şu hadis de hatırlatıldı:

"Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sadece Allah'a tevekkül ettik."
(Tirmizî, Deavât, 96)

⚠️ TEVEKKÜL TEMBELLİK DEĞİLDİR

Hutbede özellikle yanlış anlaşılan bir konuya dikkat çekildi. Tevekkülün tembelliğin bahanesi olmadığı açık bir şekilde ifade edildi. Şu anlayışların İslam'da tevekkül olarak kabul edilmediği belirtildi:

❌ "Allah'ın dediği olur" diyerek tedbir almamak
❌ "Kaderde ne varsa o gelir" diyerek sorumluluklardan kaçmak
❌ "Allah rızkımı verir" düşüncesiyle çalışmayı terk etmek

📜 KUR'AN-I KERİM'DE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Diyanet hutbesinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayete de yer verilerek çalışmanın önemine dikkat çekildi. Bu ayetle birlikte İslam'ın emek ve gayret üzerine kurulu bir hayat anlayışı sunduğu hatırlatıldı.

"İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da ileride mutlaka görülecektir."
(Necm Suresi, 53/39-40)

✍️ HUTBE MEHMET AKİF ERSOY'UN SÖZLERİYLE TAMAMLANDI

27 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesi, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un tevekkül anlayışını anlatan dizeleriyle sona erdi:

"Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol,
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!"

Bu sözlerle Müslümanların hem çalışması hem de Allah'a güvenmesi gerektiği mesajı bir kez daha hatırlatıldı.

27 MART CUMA HUTBESİ TAM METNİ

TEVEKKÜL

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın hayatımızın her alanına yansıtmamızı emrettiği ilkelerden biri tevekküldür. Tevekkül; Müslümanın, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirip Allah'ın rahmet ve merhametine sığınmasıdır. Üzerine düşen tedbirleri alıp Allah'ın takdirini beklemesidir. Meşru isteklerine ulaşmak için sebeplere sarılması, aklını ve iradesini doğru yönde kullanması, Allah'a güvenip dayanmasıdır.

Aziz Müminler!

Tevekkül, bir ebeveynin; Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz" buyruğuna uyarak evlatlarına güzel örnek olması, daha sonra onlardan erdem ve fazilet beklemesidir. Bir gencin, "Yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini güzel yapanları sever" ilkesi gereğince geleceğini; ilim, sanat ve meslek çerçevesinde şekillendirmesi, sonra Allah'tan başarı istemesidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Kimi zaman tevekkül; bir tüccarın, ölçüyü ve tartıyı eksiksiz yaptıktan sonra Allah'tan hayırlı kazanç dilemesi olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman da tevekkül; bir çiftçinin toprağı doğru işleyip, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Sadece Allah'a tevekkül ettik.' deyiniz" hadis-i şerifi gereğince hasadın bereketini Allah'a havale etmesi olarak hayata yansır.

Değerli Müminler!

Tevekkül, tembelliğin sığınağı, miskinliğin bahanesi değil, uyanışın ve kendine gelmenin vesilesidir. Allah'ın yardımını ümit ederek fiili duada bulunmak; zamanın gereklerine uygun bilgi ve teknoloji üretmektir. Zaferlerin emeksiz elde edilemeyeceği bilinciyle düşmanları caydıracak güce ulaşmak için gayret etmek, Cenâb-ı Hak'tan nusret ve inayet dilemektir.

Aziz Müslümanlar!

"Allah'ın dediği olur" kanaatiyle tedbiri elden bırakmak, "Kaderde ne varsa o gelir başa" anlayışıyla sorumlulukları ihmal etmek, "Nasıl olsa Allah rızkımı verir" düşüncesiyle çalışmayı terk etmek, İslam'ın tevekkül anlayışında kendisine asla yer bulamaz. Müslümana düşen; 'Tedbir kuldan, takdir Allah'tan' şuuruyla gecesini gündüzüne katarak çalışmaktır. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalışmasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir."

Kıymetli Kardeşlerim!

Kalplerimizin huzur bulabilmesi için hayatımızın her alanında; okurken, çalışırken, ailemizin rızkını temin ederken, zorluklara karşı mücadele verirken tevekküle ihtiyacımız vardır. Zaman, kendimize gelme ve tevekkül anlayışımızı gözden geçirme zamanıdır. Vakit, çalışmayı, üretmeyi ve mücadeleyi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası kılma vaktidir.

Hutbemizi İstiklal Şairimizin şu veciz sözleriyle bitiriyoruz:

Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol,

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!

Mobil uygulamalarımızı indirin