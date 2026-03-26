Diyanet'ten 27 Mart Cuma Hutbesi'nde tevekkül uyarısı: Önce tedbir sonra dua
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 27 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde "tevekkül" kavramı ele alındı. Hutbede Müslümanın çalışmadan sonucu Allah'a bırakmasının doğru olmadığı vurgulandı. Tedbir almak, emek vermek ve ardından Allah'a güvenmek gerektiği mesajı öne çıktı.
Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan 27 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, İslam'ın önemli ilkelerinden biri olan tevekkül konusu işlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, tevekkülün yalnızca Allah'a güvenmekten ibaret olmadığı, aynı zamanda sorumlulukları yerine getirip gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak anlamına geldiği vurgulandı.
🌿 TEVEKKÜL NEDİR?
Diyanet hutbesinde tevekkülün anlamı sade bir dille anlatıldı. Buna göre tevekkül, Müslümanın üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmesidir.
📌 Hutbeye göre tevekkül üç temel unsuru içerir:
Sorumlulukları yerine getirmek
Sebeplere sarılıp gerekli tedbirleri almak
Sonucu Allah'a bırakmak
Bu anlayış, Müslümanın hem aklını hem de iradesini doğru şekilde kullanmasını gerektirir.
📖 HUTBEDEN DİKKAT ÇEKEN HADİS
Cuma hutbesinde aile hayatına dair önemli bir hadis-i şerife de yer verildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ebeveynlerin çocuklarına bırakabileceği en değerli mirası şu sözlerle ifade etmiştir:
"Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz."
(Tirmizî, Birr, 33)
Bu hadisle birlikte anne ve babaların çocuklarına iyi bir örnek olması gerektiği vurgulandı. Hutbede, evlatlara güzel ahlak kazandırmanın tevekkül anlayışının önemli bir parçası olduğu ifade edildi.
🎓 GENÇLERE ÇALIŞMA VE GAYRET ÇAĞRISI
Hutbede gençlerin eğitim, meslek ve üretim hayatına dair önemli mesajlar da yer aldı. Yapılan işin en iyi şekilde yapılmasının İslam'ın temel ilkelerinden biri olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz'in şu hadisi aktarıldı:
"Allah, biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapmasını sever."
(Beyhakî, Şuabu'l-İman, 5312)
🌾 GÜNLÜK HAYATTA TEVEKKÜL NASIL OLUR?
Hutbede tevekkülün yalnızca sözle ifade edilen bir kavram olmadığı, günlük hayatın içinde somut karşılıklarının bulunduğu anlatıldı. Buna göre tevekkül;
Bir tüccarın ölçü ve tartıyı doğru yaptıktan sonra kazancını Allah'a bırakması
Bir çiftçinin toprağı ekip çalıştıktan sonra hasadın bereketini Allah'tan beklemesi
Bir öğrencinin çalıştıktan sonra başarı için dua etmesi
şeklinde hayatın her alanında ortaya çıkabilir.