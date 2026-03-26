Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan 27 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde , İslam'ın önemli ilkelerinden biri olan tevekkül konusu işlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, tevekkülün yalnızca Allah'a güvenmekten ibaret olmadığı, aynı zamanda sorumlulukları yerine getirip gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak anlamına geldiği vurgulandı.

Bu anlayış, Müslümanın hem aklını hem de iradesini doğru şekilde kullanmasını gerektirir.

📌 Hutbeye göre tevekkül üç temel unsuru içerir:

Diyanet hutbesinde tevekkülün anlamı sade bir dille anlatıldı. Buna göre tevekkül, Müslümanın üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmesidir.

Bu hadisle birlikte anne ve babaların çocuklarına iyi bir örnek olması gerektiği vurgulandı. Hutbede, evlatlara güzel ahlak kazandırmanın tevekkül anlayışının önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

"Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz." (Tirmizî, Birr, 33)

Cuma hutbesinde aile hayatına dair önemli bir hadis-i şerife de yer verildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ebeveynlerin çocuklarına bırakabileceği en değerli mirası şu sözlerle ifade etmiştir:

🎓 GENÇLERE ÇALIŞMA VE GAYRET ÇAĞRISI

Hutbede gençlerin eğitim, meslek ve üretim hayatına dair önemli mesajlar da yer aldı. Yapılan işin en iyi şekilde yapılmasının İslam'ın temel ilkelerinden biri olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz'in şu hadisi aktarıldı:

"Allah, biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapmasını sever."

(Beyhakî, Şuabu'l-İman, 5312)