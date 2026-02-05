Diyanet 10 bilişim uzmanı alıyor: Şartlar ve başvuru takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, sözlü ve/veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre gerçekleştirilecek.

Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak alımda farklı uzmanlık alanlarına yönelik kadrolar bulunuyor. Buna göre;

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

🔴Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca tabloda belirtilen lisans bölümlerinden veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı programlardan mezun olunması şartı aranıyor.

🔴Adayların yazılım geliştirme veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekiyor. Bunun yanında bilgisayar donanımı ve ağ güvenliği konularında bilgi sahibi olunması ve güncel programlama dillerinden en az ikisinin bilindiğinin belgelenmesi şartı bulunuyor.

🔴Başvuru yapacak adayların 2024 yılı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor. KPSS puanı olmayan veya 70 puanın altında olan adayların puanı 70 olarak değerlendirilecek. Ayrıca geçerli İngilizce YDS puanı veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil belgesi aranıyor. Dil belgesi olmayan adayların puanı 0 olarak kabul edilecek.

🔴Adaylar ilan edilen unvanlardan yalnızca biri için başvuru yapabilecek.