Diyanet 10 bilişim uzmanı alıyor: Şartlar ve başvuru takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, sözlü ve/veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre gerçekleştirilecek.
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR
Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak alımda farklı uzmanlık alanlarına yönelik kadrolar bulunuyor. Buna göre;
A Grubu kapsamında:
⏺Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: 2 kişi
B Grubu kapsamında:
⏺Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 kişi
⏺DevOps Uzmanı: 1 kişi
⏺Sistem Uzmanı: 1 kişi
⏺Veri Tabanı Uzmanı: 1 kişi
⏺Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı: 1 kişi
⏺Siber Güvenlik Uzmanı: 1 kişi
⏺Sızma Testi Uzmanı: 1 kişi
⏺Bilgi Güvenliği Uzmanı: 1 kişi
Toplam kontenjan sayısı 10 olarak açıklandı.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
🔴Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca tabloda belirtilen lisans bölümlerinden veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı programlardan mezun olunması şartı aranıyor.
🔴Adayların yazılım geliştirme veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekiyor. Bunun yanında bilgisayar donanımı ve ağ güvenliği konularında bilgi sahibi olunması ve güncel programlama dillerinden en az ikisinin bilindiğinin belgelenmesi şartı bulunuyor.
🔴Başvuru yapacak adayların 2024 yılı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor. KPSS puanı olmayan veya 70 puanın altında olan adayların puanı 70 olarak değerlendirilecek. Ayrıca geçerli İngilizce YDS puanı veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil belgesi aranıyor. Dil belgesi olmayan adayların puanı 0 olarak kabul edilecek.
🔴Adaylar ilan edilen unvanlardan yalnızca biri için başvuru yapabilecek.
POZİSYONLARA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR BELİRLENDİ
Her kadro için mesleki tecrübe, teknik bilgi ve sertifika şartları ayrı ayrı belirlendi. Kıdemli yazılım geliştirme pozisyonu için .NET teknolojileri, web servisleri, yazılım mimarisi, veri tabanı yönetimi ve versiyon kontrol sistemlerinde ileri düzey deneyim şartı aranıyor.
Yazılım geliştirme, DevOps, sistem yönetimi, veri tabanı yönetimi, mobil uygulama geliştirme, siber güvenlik, sızma testi ve bilgi güvenliği kadroları için ilgili alanlarda en az 3 yıl mesleki tecrübe, teknik yetkinlik ve bazı pozisyonlar için uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar talep ediliyor.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Başvurular, 02 Şubat 2026 – 16 Şubat 2026 tarihleri arasında (son gün saat 16.30'a kadar) sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden, DİBBYS sistemi aracılığıyla yapılacak. Öğrenim bilgileri elektronik ortamdan kontrol edilecek, gerekli belgeler PDF veya JPEG formatında sisteme yüklenecek.
Adaylardan ayrıca, iş deneyimlerini özetleyen ve 1000 karakteri aşmayan bir öz geçmiş metni girmeleri istenecek.