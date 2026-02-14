Dile kolay 10 yıl: Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'a beğeni yağdı

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 16:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

A.B.İ. dizisiyle ekranda fırtına estiren Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, 14 Şubat'ta yaptığı romantik paylaşımla aşkını bir kez daha ilan etti. Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan çiftin romantik kareleri sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. ile ekranlara iddialı bir dönüş yapan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında "evet" diyerek hayatlarını birleştirmişti.

10 YILLIK BÜYÜK AŞK Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, mutlu evliliklerini gözlerden uzak ama bir o kadar da sevgi dolu yaşamaya devam ediyor.

2020 yılında Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Kobal, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün en romantik paylaşımı ise güzel oyuncudan geldi. İki çocuk annesi Kobal, eşiyle geçmiş yıllara ait arşiv fotoğraflarını peş peşe yayımladı.