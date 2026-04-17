Dijital çağın yan etkisi: Her yıl 338 kelime daha az konuşuyoruz

Akıllı telefonlar ve dijital iletişim günlük hayatı değiştirirken konuşma alışkanlıklarımız da sessizce azalıyor. ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, insanların her yıl ortalama 338 kelime daha az konuştuğunu ortaya koydu. Özellikle 25 yaş altındaki gençlerde bu düşüş çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Modern yaşam hızlandıkça insanlar arasındaki küçük sohbetler de giderek azalıyor. Eskiden fırında verilen kısa bir selam ya da markette yapılan küçük bir sohbet günlük hayatın doğal bir parçasıydı. Ancak bugün bu anların yerini çoğu zaman telefon ekranları ve dijital mesajlar alıyor. ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, insanların artık her yıl bir öncekine göre daha az konuştuğunu ortaya koydu.

HER YIL BİRAZ DAHA AZ KONUŞUYORUZ Araştırma, Missouri-Kansas City Üniversitesi ile Arizona Üniversitesinde görev yapan psikologlar tarafından yürütüldü. Bilim insanları 2005 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirilen 22 farklı araştırmanın verilerini analiz etti. Bu çalışmalar kapsamında ABD, Avrupa ve Avustralya'da yaşayan 2 binden fazla kişinin günlük hayatları sırasında kaydedilen ses verileri incelendi. Yıl Günlük ortalama konuşma 2005 yaklaşık 16 bin kelime 2019 yaklaşık 12 bin 700 kelime Verilere göre insanlar artık geçmişe kıyasla yüzde 28 daha az konuşuyor. Araştırma ayrıca her bireyin ortalama olarak her yıl günde 338 kelime daha az konuştuğunu gösteriyor. Bu da yılda yaklaşık 120 bin kelimenin kaybı anlamına geliyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİMLER BÜYÜK SESSİZLİĞE DÖNÜŞÜYOR Araştırmanın ilk yazarı olan dil bilim ve psikoloji uzmanı Dr. Valeria Pfeifer, konuşma alışkanlıklarındaki değişimin günlük hayatta fark edilmesinin zor olduğunu söylüyor. Pfeifer'e göre küçük davranış değişimleri zaman içinde birikerek insanların birbirleriyle kurduğu bağları etkileyebiliyor. İnsanlar daha az konuştuğunda sosyal etkileşim için harcanan zaman da doğal olarak azalıyor. Arizona Üniversitesinde görev yapan psikolog Prof. Matthias Mehl de konuşmanın sosyal ilişkiler açısından önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Ona göre sohbetlerin azalması, insanların duygusal bağ kurma fırsatlarını da azaltabiliyor.

SESSİZLİĞİN ARKASINDAKİ EN BÜYÜK NEDEN NE? Araştırma konuşma miktarının neden azaldığını kesin olarak açıklamasa da bilim insanları önemli bir noktaya dikkat çekiyor. 2005 ile 2019 arasındaki dönem, akıllı telefonların ve sosyal medyanın hayatın merkezine yerleştiği yıllara denk geliyor. Bugün birçok kişi günlük ihtiyaçlarını şu yöntemlerle karşılıyor: Telefonda konuşmak yerine mesajlaşma uygulamaları kullanılıyor.

Marketlerde insansız ödeme sistemleri tercih ediliyor.

Yemek siparişleri uygulamalar üzerinden veriliyor.

GENÇLER NEDEN DAHA AZ KONUŞUYOR? Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri yaş grupları arasındaki fark oldu. Bilim insanlarına göre 25 yaş altındaki gençlerde konuşma miktarı çok daha hızlı düşüyor. Yaş grubu Yıllık kelime kaybı 25 yaş altı yaklaşık 452 kelime Yetişkinler yaklaşık 314 kelime

MESAJLAŞMA KONUŞMANIN YERİNİ TUTABİLİR Mİ? Dijital iletişim birçok kişi için hızlı ve pratik bir yöntem olarak görülüyor. Ancak uzmanlar yazışmaların sözlü iletişimin tüm özelliklerini taşıyamayabileceğini söylüyor. Konuşma sırasında insanlar sadece kelimeleri değil aynı zamanda duyguları da paylaşır. Ses tonu, vurgu ve konuşmanın ritmi iletişimin önemli parçalarıdır. Bilim insanları dijital iletişimin bu sosyal faydaları aynı şekilde sağlayıp sağlamadığının henüz net olmadığını belirtiyor.