DİB-MBSTS 2026 saat kaçta? Kaç dakika, kaç soru sorulacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin katıldığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için süreç resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınavın tarihi, uygulama detayları ve giriş belgelerine ilişkin bilgiler adaylarla paylaşıldı. Sınava girecek binlerce kişi artık gözünü sınav gününe çevirmiş durumda.
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026-DİB-MBSTS, 29 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılacak sınav saat 14.45'te başlayacak.
Adaylara toplam 90 dakika süre tanınacak. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların en az 15 dakika öncesinde sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.
SINAVDA KAÇ SORU YER ALACAK?
DİB-MBSTS kapsamında adaylara 60 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak; yanlış yanıtlar puanlamayı etkilemeyecek.
GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Sınava katılacak adayların giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime sunuldu. Adaylar, belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek. Belgelerde adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri de yer alıyor.
SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
Kimlik problemi yaşayan adaylar için sınav günü özel bir uygulama hayata geçirilecek. 29 Mart Pazar günü belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri 11.30 ile 14.30 saatleri arasında hizmet verecek.
Bu süre zarfında kimliğini kaybeden veya bilgilerinde eksiklik bulunan adaylara geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Ancak sınava girişte yalnızca bu resmi belge kabul edilecek; farklı evraklar geçerli sayılmayacak.