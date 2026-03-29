Adaylara toplam 90 dakika süre tanınacak. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların en az 15 dakika öncesinde sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınava katılacak adayların giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime sunuldu. Adaylar, belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek. Belgelerde adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri de yer alıyor.

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik problemi yaşayan adaylar için sınav günü özel bir uygulama hayata geçirilecek. 29 Mart Pazar günü belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri 11.30 ile 14.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu süre zarfında kimliğini kaybeden veya bilgilerinde eksiklik bulunan adaylara geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Ancak sınava girişte yalnızca bu resmi belge kabul edilecek; farklı evraklar geçerli sayılmayacak.