DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı bulunuyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, ön lisans eğitimini lisans programına taşımak isteyen adayların tercih sürecine çevrildi. 2025 DGS tercihleriyle ilgili merak edilen tarih ve detaylar, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:03
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Ağustos'ta açıklanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ardından adayların gündeminde artık tercih süreci var. Ön lisans eğitimini lisans programına taşımak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Peki 2025 DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak ve kaç tercih hakkı olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü ilan edildi. ÖSYM, tercih takvimini henüz duyurmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında, DGS 2024'te 30 Haziran'da uygulanmış ve sonuçlar 10 Eylül'de açıklanmıştı.

Tercihler ise 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2025 DGS tercihlerinin ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor.

DGS'de Kaç Tercih Hakkı Var?

Adaylar yalnızca mezun oldukları alanlarla ilgili lisans programlarını tercih edebiliyor. DGS'de bir adayın listeye ekleyebileceği tercih sayısı 30 ile sınırlı. Yerleştirme sonrası boş kontenjanlar ise ÖSYM tarafından ek olarak duyuruluyor ve adaylar bu tarihlerde yeniden tercih yapabiliyor.

Tercihler Nasıl Yapılacak?

Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, kılavuz yayımlandığında üniversitelerin kontenjanlarını, program bazlı tercih tablolarını ve başvuru koşullarını görebilecek. Tercihler tamamlandıktan sonra mutlaka onay işlemi yapılması gerekiyor; aksi halde tercih geçersiz sayılıyor.

