DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı bulunuyor?

DGS'de Kaç Tercih Hakkı Var?

Adaylar yalnızca mezun oldukları alanlarla ilgili lisans programlarını tercih edebiliyor. DGS'de bir adayın listeye ekleyebileceği tercih sayısı 30 ile sınırlı. Yerleştirme sonrası boş kontenjanlar ise ÖSYM tarafından ek olarak duyuruluyor ve adaylar bu tarihlerde yeniden tercih yapabiliyor.