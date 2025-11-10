Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı "Ralli bitmedi"
Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. Dev yatırım bankaları ons altın için 5.000 dolar seviyesini işaret ederken, uzmanlar son haftalardaki düşüşün kalıcı olmadığını vurguluyor. Jeopolitik risklerin, artan merkez bankası alımlarının ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın yeniden zirveye mi koşacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 10:24