Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı "Ralli bitmedi"

BEŞ YILIN EN YÜKSEK REEL GETİRİSİ

TÜİK'in "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" raporuna göre, külçe altın yalnızca ekim ayında değil, yılın tamamında da üç aylık, altı aylık ve yıllık ölçekte en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

TÜFE ile hesaplandığında altının reel getirisi %40,94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %47,46 olarak kaydedildi. Bu oran, değerli metalin son 61 ayda ulaştığı en yüksek reel getiri anlamına geliyor.