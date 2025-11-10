Viral Galeri Viral Liste Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı "Ralli bitmedi"

Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı "Ralli bitmedi"

Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. Dev yatırım bankaları ons altın için 5.000 dolar seviyesini işaret ederken, uzmanlar son haftalardaki düşüşün kalıcı olmadığını vurguluyor. Jeopolitik risklerin, artan merkez bankası alımlarının ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın yeniden zirveye mi koşacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 10:24
Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı Ralli bitmedi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileri, bu yılın açık ara kazananının külçe altın olduğunu gösterdi. Ekim ayında yıllık bazda yüzde 87,27 nominal getiri sağlayan altın, mevduat faizi, dolar, Euro, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve Borsa İstanbul 100 endeksini geride bırakarak yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı Ralli bitmedi

BEŞ YILIN EN YÜKSEK REEL GETİRİSİ

TÜİK'in "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" raporuna göre, külçe altın yalnızca ekim ayında değil, yılın tamamında da üç aylık, altı aylık ve yıllık ölçekte en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

TÜFE ile hesaplandığında altının reel getirisi %40,94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %47,46 olarak kaydedildi. Bu oran, değerli metalin son 61 ayda ulaştığı en yüksek reel getiri anlamına geliyor.

Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı Ralli bitmedi

Altın, en son Eylül 2020'de benzer bir seviyeye ulaşmış; o dönemde yatırımcısına %47,64 reel kazanç sağlamıştı. Ancak 2022'nin son çeyreğinde yaşanan sert dalgalanmalar, değerli metali yıllık bazda %30'a varan kayıplarla karşı karşıya bırakmıştı.

Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı Ralli bitmedi

1997'DEN BU YANA REKOR SERİSİ

TÜİK'in reel getiri hesaplamalarını başlattığı 1997 yılından bu yana, altının Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ulaştığı en yüksek reel getiri %54,32 ile Mayıs 2006'da gerçekleşmişti. 2025 verileri, bu tarihi zirveye en çok yaklaşan ikinci dönem olarak kayıtlara geçti.
61 aylık periyotta külçe altın, 35 ay kazandırırken 26 ay değer kaybetti. Buna rağmen, son bir yıldaki performansı yatırımcıların yeniden "güvenli liman" tercihini güçlendirdi.

Dev bankadan 2026 altın tahmini! Ons 5.000 dolar olacak! Uzmanlardan uyarı Ralli bitmedi

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI PARLATIYOR

Savaşların gölgesinde geçen 2025, küresel piyasalar açısından belirsizliklerle dolu bir yıl oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar, ABD'nin yeni ticaret tarifeleri ve Çin ile artan gerilim, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın, geçtiğimiz ay 4.300 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Aynı dönemde gram altın 5.800 lirayı, Kapalıçarşı'da ise 6.520 lirayı gördü.

SON DAKİKA