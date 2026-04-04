Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya

Türkiye denizlerinde birçok canlı türü giderek artan baskı altında yaşam mücadelesi veriyor. Araştırmalar, farklı gruplardan toplam 39 türün tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle köpek balıkları ve vatozların bulunduğu türlerin risk seviyesinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtiyor.

TÜRKİYE DENİZLERİNDE 39 TÜR RİSK ALTINDA

Deniz ekosistemleri yalnızca balıklardan oluşmuyor. Mercanlar, kabuklular, deniz çayırları ve memeliler de bu sistemin önemli parçaları arasında yer alıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre Türkiye sularında toplam 39 türün korunmaya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bu tablo, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin ne kadar hassas bir dengede olduğunu ortaya koyuyor.