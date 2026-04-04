Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya

Türkiye sularında mercanlardan köpek balıklarına kadar 39 tür tehdit altında bulunuyor. Uzmanlara göre en büyük risk köpek balıkları ve vatozlarda görülürken deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve mercanlar da korunması gereken türler arasında yer alıyor.

Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya 1

Türkiye denizlerinde birçok canlı türü giderek artan baskı altında yaşam mücadelesi veriyor. Araştırmalar, farklı gruplardan toplam 39 türün tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle köpek balıkları ve vatozların bulunduğu türlerin risk seviyesinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtiyor.

Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya 2

TÜRKİYE DENİZLERİNDE 39 TÜR RİSK ALTINDA

Deniz ekosistemleri yalnızca balıklardan oluşmuyor. Mercanlar, kabuklular, deniz çayırları ve memeliler de bu sistemin önemli parçaları arasında yer alıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre Türkiye sularında toplam 39 türün korunmaya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bu tablo, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin ne kadar hassas bir dengede olduğunu ortaya koyuyor.

Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya 3

EN BÜYÜK RİSK KÖPEK BALIKLARI VE VATOZLARDA

Tehdit altındaki türler incelendiğinde en geniş grubun köpek balıkları ve vatozlardan oluştuğu görülüyor. Uzmanlar, bu türlerin özellikle aşırı avlanma, yaşam alanı kaybı ve deniz kirliliği nedeniyle hızla azaldığını belirtiyor.

Deniz memelileri ve mercanlar da korunması gereken önemli gruplar arasında bulunuyor.

Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya 4

TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLERİN DAĞILIMI

Türkiye sularında korunması gereken canlı grupları ve tür sayıları şöyle sıralanıyor:

Tür GrubuTehdit Altındaki Tür Sayısı
Köpek balıkları ve vatozlar11
Mercanlar6
Deniz memelileri6
Yumuşakçalar4
Mersin balıkları3
Deniz kaplumbağaları3
Kemikli balıklar2
Deniz çayırları2
Kabuklular1
Derisi dikenliler1
Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya 5

MERCAN VE DENİZ ÇAYIRLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Deniz ekosistemlerinde yalnızca balıklar değil, habitat oluşturan canlılar da kritik rol oynuyor. Örneğin:

Mercanlar, birçok deniz canlısı için yaşam alanı oluşturuyor.

Deniz çayırları, su altı ekosisteminin oksijen dengesini destekliyor.

Kabuklular ve yumuşakçalar, besin zincirinin önemli halkalarından biri.

Bu canlıların azalması, deniz yaşamının tamamını etkileyebilecek zincirleme sonuçlara yol açabiliyor.

Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya 6

DENİZ MEMELİLERİ VE KAPLUMBAĞALAR DA LİSTEDE

Türkiye kıyılarında yaşayan bazı deniz memelileri ve deniz kaplumbağaları da tehdit altındaki türler arasında bulunuyor. Bu canlıların karşı karşıya kaldığı başlıca riskler ise şunlar:

Deniz kirliliği

Plastik atıklar

Gemi trafiği

Balıkçılık faaliyetleri

Habitat kaybı

Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya 7

DENİZ EKOSİSTEMİ NEDEN KIRILGAN?

Bilim insanlarına göre deniz ekosistemleri karmaşık bir denge üzerinde varlığını sürdürüyor. Bir türün azalması bile ekosistemin diğer parçalarını etkileyebiliyor. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunması yalnızca belirli türler için değil, denizin genel sağlığı için de büyük önem taşıyor.

Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya 8

SIK SORULAN SORULAR

Türkiye sularında kaç tür tehdit altında?

Araştırmalara göre Türkiye denizlerinde toplam 39 tür korunması gereken canlılar arasında bulunuyor.

En riskli tür grubu hangisi?

En fazla tehdit altındaki grup 11 türle köpek balıkları ve vatozlar olarak öne çıkıyor.

Deniz çayırları neden korunmalı?

Deniz çayırları oksijen üretimine katkı sağlar ve birçok canlı için yaşam alanı oluşturur.

