Denizlerimizde tehlike çanları: 39 tür yok olma riskiyle karşı karşıya
Türkiye sularında mercanlardan köpek balıklarına kadar 39 tür tehdit altında bulunuyor. Uzmanlara göre en büyük risk köpek balıkları ve vatozlarda görülürken deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve mercanlar da korunması gereken türler arasında yer alıyor.
Türkiye denizlerinde birçok canlı türü giderek artan baskı altında yaşam mücadelesi veriyor. Araştırmalar, farklı gruplardan toplam 39 türün tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle köpek balıkları ve vatozların bulunduğu türlerin risk seviyesinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtiyor.
TÜRKİYE DENİZLERİNDE 39 TÜR RİSK ALTINDA
Deniz ekosistemleri yalnızca balıklardan oluşmuyor. Mercanlar, kabuklular, deniz çayırları ve memeliler de bu sistemin önemli parçaları arasında yer alıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre Türkiye sularında toplam 39 türün korunmaya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Bu tablo, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin ne kadar hassas bir dengede olduğunu ortaya koyuyor.
EN BÜYÜK RİSK KÖPEK BALIKLARI VE VATOZLARDA
Tehdit altındaki türler incelendiğinde en geniş grubun köpek balıkları ve vatozlardan oluştuğu görülüyor. Uzmanlar, bu türlerin özellikle aşırı avlanma, yaşam alanı kaybı ve deniz kirliliği nedeniyle hızla azaldığını belirtiyor.
Deniz memelileri ve mercanlar da korunması gereken önemli gruplar arasında bulunuyor.
TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLERİN DAĞILIMI
Türkiye sularında korunması gereken canlı grupları ve tür sayıları şöyle sıralanıyor:
|Tür Grubu
|Tehdit Altındaki Tür Sayısı
|Köpek balıkları ve vatozlar
|11
|Mercanlar
|6
|Deniz memelileri
|6
|Yumuşakçalar
|4
|Mersin balıkları
|3
|Deniz kaplumbağaları
|3
|Kemikli balıklar
|2
|Deniz çayırları
|2
|Kabuklular
|1
|Derisi dikenliler
|1
MERCAN VE DENİZ ÇAYIRLARI NEDEN ÖNEMLİ?
Deniz ekosistemlerinde yalnızca balıklar değil, habitat oluşturan canlılar da kritik rol oynuyor. Örneğin:
◾Mercanlar, birçok deniz canlısı için yaşam alanı oluşturuyor.
◾Deniz çayırları, su altı ekosisteminin oksijen dengesini destekliyor.
◾Kabuklular ve yumuşakçalar, besin zincirinin önemli halkalarından biri.
Bu canlıların azalması, deniz yaşamının tamamını etkileyebilecek zincirleme sonuçlara yol açabiliyor.