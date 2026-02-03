Demet Özdemir tanınmaz halde! Herkes kaşlarını sordu!

Eşref Rüya dizisinde "Nisan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, bir dergi için verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Alışılmış güzellik algısının dışına çıkan Özdemir'in kaşsız fotoğraflarına kısa sürede binlerce yorum yağdı.

Son dönemin en sevilen kadın oyuncusu Demet Özdemir, aynı zamanda sosyal medyada en çok takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşan Demet Özdemir, her geçen gün büyüyen hayran kitlesiyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görülen Özdemir, bu ödülden birkaç gün sonra ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün de sahibi olmuştu.

Demet Özdemir'i bugün gündeme taşıyan konu ise bir dergiye verdiği pozlar oldu.