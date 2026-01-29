Demet Akalın'ın kara listesi: 20 ünlüyü takipten çıkardı

Demet Akalın, arasının açık olduğu rapçi Blok3'e destek veren Murat Boz ve Bengü'yü takipten çıkarmıştı. Ünlü şarkıcının yalnızca bu isimlerle yetinmediği ortaya çıktı. Akalın, sosyal medya hesabından 20 kişiyi daha silerek, büyük temizlik yaptı.

Magazin dünyasında sular durulmuyor. Son günlerde rapçi Blok3 ile yaşadığı tartışmayla gündemden düşmeyen Demet Akalın, yine çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

Spotify Wrapped sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı seçilen Blok3 (Hakan Aydın), tartışmaların odağına otururken, Akalın'ın tepkileri de peş peşe geldi.

Dobra çıkışlarıyla bilinen Akalın, ödülün Sefo'nun hakkı olduğunu savunurken, Blok3 hakkında ortaya atılan "bot dinlenme" iddialarına da açıkça destek verdi. Akalın, bu iddiaların aksini savunan isimleri ise hayatından çıkarmaya karar verdi.

"YALAKALAR" Bu süreçte en dikkat çeken gelişmelerden biri, Murat Boz cephesinde yaşandı. Ünlü şarkıcı, genç rapçiye destek veren Boz'u hiç düşünmeden takipten çıkardı. Akalın'ın "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar" notuyla yaptığı paylaşım "Murat Boz'a gönderme" olarak algılandı.