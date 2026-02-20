Demet Akalın'dan nostalji rüzgarı! "Star ışığı o zaman da varmış"

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, bu kez sosyal medyadaki nostaljik paylaşımıyla konuşuluyor. Dobralığı, sivri dili ve iddialı çıkışlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Akalın'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafı kısa sürede ilgi odağı oldu.

Magazin dünyasının dobra ismi, polemiklerin kraliçesi Demet Akalın, sosyal medyayı yine salladı.

Her paylaşımıyla olay yaratan ünlü sanatçı, bu kez takipçilerini yıllar öncesine, podyumların tozunu attırdığı o efsane günlere götürdü.

"GENÇLİK İŞTE..." Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir karesini paylaşan Akalın, fotoğrafın altına düştüğü "Gözümde ışık bile varmış, gençlik..." notuyla hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Takipçileri ise bu "zaman yolculuğuna" kayıtsız kalmadı! Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafa; "Hiç değişmemişsin" ve "O zamanlar da star ışığın varmış" yorumları havada uçuştu.

MANKENLİKTEN POPUN ZİRVESİNE! Hatırlarsanız Akalın, 90'lı yılların sonunda podyumlara zorunlu bir veda edip "Sebebim" şarkısıyla müzik piyasasına "Merhaba" demişti. O dönem "Yapamaz, başarılı olamaz" diyenlere inat, tırnaklarıyla kazıyarak popun zirvesine oturan ünlü sanatçı, bugünlerde başarısının ve ailesinin tadını çıkarıyor.