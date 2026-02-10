Demet Akalın ve Berkay 6 yıl sonra aynı karede! Ailece bir araya geldiler

Havalimanında tesadüfî karşılaşmayla buzları eriten Demet Akalın ve Berkay, 6 yıllık küslüğü tamamen geride bıraktı. Barışma bu kez dost meclisine taşındı. Akalın ve Okan Kurt, Berkay ile Özlem Ada Şahin çiftinin evinde buluştu. O anlar sosyal medyada yer aldı.

2018'den bu yana aralarındaki mesafe nedeniyle aynı karede dahi yer almayan Demet Akalın ve Berkay, geçtiğimiz aylarda havalimanında başlayan barışmayı bir adım ileri taşıdı. İkili, bu kez eşleriyle birlikte ev ortamında bir araya gelerek dostluklarını tazeledi. Sosyal medyaya yansıyan samimi kare, 6 yıllık sessizliğin tamamen geride kaldığını gözler önüne serdi.

✈️ Bir Sarılma, Altı Yıllık Sessizliği Bitirdi 2018'den bu yana yan yana gelmeyen iki isim, geçtiğimiz aylarda havalimanında karşılaştı. Kısa bir selamlaşma beklenirken duygusal bir tablo ortaya çıktı. Akalın ve Berkay sarılarak barıştı.

Kulislerde, bu buluşmada Alişan, Okan Kurt ve Özgür Aras'ın da etkili olduğu konuşulmuştu. Görüşmenin duygusal anlara sahne olduğu belirtilmişti.

🏠 Küslükten Dost Meclisine Barışma sözde kalmadı. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Berkay ile Özlem Ada Şahin çiftiyle bir araya geldi. Bu kez adres bir havalimanı değil, samimi bir ev ortamıydı.