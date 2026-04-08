Demans’ın ilacı mutfakta! Yeni başlayanlarda risk yüzde 70 düşüyor

Yaş ilerledikçe zihinsel sağlığı korumanın yolları bilim dünyasında yoğun biçimde araştırılıyor. Japon araştırmacıların yürüttüğü kapsamlı bir çalışma, günlük yaşamda yapılan basit bir alışkanlığın önemli bir fark yaratabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre evde yemek pişirmek, özellikle ileri yaşlarda bunama riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.

11 BİN KİŞİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA

Japonya'da yürütülen ve altı yıl süren araştırma, 65 yaş ve üzeri yaklaşık 11 bin kadın ve erkeğin verilerini inceledi. Çalışma kapsamında katılımcıların yemek pişirme alışkanlıkları ve bilişsel sağlık durumları takip edildi. Araştırmanın sonuçları, daha sık yemek pişiren kişilerin nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yaklaşık yarısı haftada beş defaya kadar yemek pişirdiğini belirtti. Bu grubun bilişsel sağlık açısından daha avantajlı olduğu gözlemlendi.

Araştırmanın temel bulguları