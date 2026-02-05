Daha hızlı bir internet için basit yöntem: Bu eşyayı modemden uzaklaştırın

Donan videoların ve kopan toplantıların nedeni her zaman internet sağlayıcısı değil. Uzmanlara göre özellikle 2,4 GHz bandında çalışan görüntülü bebek telsizleri, Wi-Fi yönlendiricilerle aynı frekansta sinyal yayarak veri çakışmasına yol açıyor.

Evde internet aniden yavaşladığında ilk tepki genelde servis sağlayıcıyı suçlamak oluyor. Oysa teknik incelemeler, bağlantı sorunlarının çoğu zaman dışarıdan değil, evin içinden kaynaklandığını gösteriyor. Özellikle görüntülü bebek telsizleri, fark edilmeden Wi-Fi ağını zayıflatabiliyor.

📡 Aynı Frekans, Çakışan Sinyaller Standart Wi-Fi yönlendiricileri geniş kapsama alanı sunduğu için çoğunlukla 2,4 GHz frekans bandını kullanır. Sorun şu ki piyasadaki pek çok görüntülü bebek telsizi de tam olarak bu bantta yayın yapar. İki cihaz aynı yolu kullanmaya çalıştığında: ◾Sinyaller üst üste biner ◾Veri paketleri kaybolur ◾Bağlantı kararsız hale gelir

👶 Oturma Odasındaki Sessiz Parazit Bebek telsizleri masum cihazlar gibi görünür. Ancak özellikle görüntülü modeller, sürekli veri aktarımı yaptığı için yoğun radyo frekansı oluşturur. Yönlendiriciyle aynı odada bulunan bir bebek monitörü, Wi-Fi sinyalini adeta bastırabilir. Bu durum çoğu zaman fark edilmez çünkü kullanıcılar problemi doğrudan sağlayıcıya bağlar.

🔧 Sorunu Çözmenin Pratik Yolları Mesafeyi Artırın: Bebek telsizi ile modemi aynı odada konumlandırmayın. Cihazlar arasındaki fiziksel mesafe arttıkça parazit riski azalır. 5 GHz Bandına Geçin: Çift bantlı bir yönlendirici kullanıyorsanız: 🔸Telefon 🔸Bilgisayar 🔸Akıllı TV gibi cihazları 5 GHz bandına bağlayın. Bu bant parazite daha az açıktır ve daha yüksek veri hızları sunar. Özellikle yayın ve görüntülü görüşmeler için idealdir.